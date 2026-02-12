Gandia crea la comisión municipal para decidir sobre la planta de biomasa

El Gobierno de Gandia constituyó este miércoles la comisión técnica municipal para decidir dónde ubicar la planta de biomasa. En un principio estaba prevista en Marxuquera, pero la opción se debatirá en el seno de este organismo tras una serie de quejas vecinales.

Al respecto el portavoz del PP, Víctor Soler, lamentó que la creación de esta comisión llegue “con siete meses de retraso”, lo que, según afirma, “ha provocado la pérdida de una subvención de 218.000 euros que tenía como límite el 31 de diciembre, circunstancia sobre la que el PP había advertido en reiteradas ocasiones.”

Soler acusó al gobierno socialista de “falta de gestión” y de “no respetar a los vecinos”, a quienes, según sostiene, se les ha facilitado información “difusa y tardía”. El portavoz pidió la presencia del Partido Popular en la comisión, argumentando que han mantenido reuniones reiteradas con los vecinos y que los populares “deben tener presencia como grupo político".