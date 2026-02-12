Gemma Sanmartín gana el V Premio Fundación Vicky Foods a la Investigación en Nutrición y Salud

La Fundación Vicky Foods y el Centro de Innovación en Nutrición y Salud (CINS) de Vicky Foods han celebrado la entrega del V Premio Fundación Vicky Foods a la Investigación en Nutrición y Salud, un reconocimiento con el que, desde hace cinco años, buscan poner en valor la investigación científica como motor de avance en nutrición, salud e innovación alimentaria.

En esta edición, el galardón ha recaído en Gemma Sanmartín Peris, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), por un proyecto centrado en el estudio de la fermentación natural con masa madre aplicada a la harina de algarroba, un ingrediente sostenible con potencial para mejorar el perfil nutricional, tecnológico y sensorial de productos de panificación.

Rafael Juan, CEO de Vicky Foods ha afirmado que: "Nuestra ambición es contribuir, desde la Fundación Vicky Foods, a poner en valor un aspecto clave para construir una sociedad más sostenible: la innovación a través de la investigación. Este premio es un reconocimiento a la labor de los investigadores que, con su talento, nos permiten avanzar hacia un futuro más innovador y sostenible".

El acto de entrega, celebrado este jueves en la sede de la Fundación Vicky Foods, en Villalonga, ha contado con la asistencia de Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca quien ha destacado que: "el futuro de la alimentación pasa por combinar tradición, innovación y conocimiento científico, y la Comunitat Valenciana tiene capacidad para liderarlo"; Ernesto Fernández, director general de Industria y Cadena Agroalimentaria y Maribel Sáez, directora general de Comercio. Además, al evento también han asistido representantes institucionales y del ámbito empresarial del entorno territorial, así como de universidades, CSIC, centros educativos y entidades sociales.

La jornada ha contado, además, con la participación de Jordi Roca, chef pastelero de El Celler de Can Roca, considerado uno de los grandes referentes internacionales de la gastronomía. Durante su intervención, Roca ha incidido en la creatividad, la innovación y el conocimiento como motores de transformación, además de que compartir su visión sobre cómo estos valores, junto con el legado familiar, han marcado el éxito del proyecto.

El premio Fundación Vicky Foods, dotado con 10.000 euros, es un proyecto que aúna los propósitos de dos instituciones: por un lado, la Fundación de Vicky Foods, entre cuyos fines fundacionales se encuentra fomentar la innovación y el emprendimiento a través del desarrollo, apoyo o impulso de proyectos generadores de innovación en el sector alimentario; y, por otro, el del Centro de Innovación en Nutrición y Salud (CINS), comprometido con la promoción de la investigación científica para la mejora nutricional de los productos elaborados por Vicky Foods.