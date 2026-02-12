Investigada una mujer que proporcionaba empadronamientos fraudulentos por 150 € a inmigrantes en Oliva

La Guardia Civil ha detenido a una mujer que falsificaba documentos para empadronar a extranjeros en Oliva. Cobraba 150 euros a cambio de facilitar un documento que, además, no se correspondía con el oficial.

La investigación tuvo lugar a finales de noviembre de 2025, cuando dos extranjeros acceden al consistorio de Oliva para tratar de realizar un trámite administrativo. En ese momento el personal del ayuntamiento se percató de que los certificados de empadronamiento que portaban estas dos personas no se correspondían con los oficiales.

El personal del ayuntamiento alertó a la Guardia Civil, que comprobó que una mujer les había facilitado un documento conjunto de empadronamiento fraudulento cobrándoles 150 euros a cada uno de estos dos inmigrantes.

Por estos hechos se investigó una mujer cubana, de 35 años de edad, a la que se le imputa un delito de falsedad en documento público. No se descarta que existan más afectados y, de hecho, la investigación continúa abierta.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.

Por otro lado, desde el Centre de Desenvolupament de la Safor (CDR) se asegura haber recogido testimonios según los cuales en Gandia propietarios de inmuebles y supuestos gestores están pidiendo entre 700 y 1.000 euros para empadronarse, «convirtiendo un trámite que tendría que ser gratuito en un negocio», argumentando que «la carencia de comunicación clara y de instrucciones oficiales está generando inseguridad jurídica, desinformación, fraudes y prácticas abusivas".