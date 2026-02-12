Oliva acoge una jornada de la Liga de Baloncesto Inclusivo (ADIV)

La Liga de Baloncesto Inclusivo organizada por ADIV (Asociación Deporte Inclusivo Valencia) llega a Oliva este fin de semana. El Club Bàsquet Oliva ejerce de anfitrión y participa con dos equipos, uno de chicos y otra de chicas.

Participan desde las 9 horas un total de 12 equipos de Pego, Burjassot, Ontinyent, el Genovés y Altura (Castellón), ADIV, Picken Claret, además de los dos locales. La competición se divide en tres categorías, según la discapacidad física e intelectual de los componentes de cada equipo.

La de Oliva es la tercera jornada de la Liga de Baloncesto Inclusivo por ADIV de la presente temporada. Se trata de un evento familiar, en el que se vuelcan la gente del CB Oliva, el colectivo Asmisaf con detalles-obsequios, además de las familias de los deportistas que, incluso, preparan comida para los participantes.

El CB Oliva junto a su patrocinador, Caixa Popular, son los promotores de la matinal de baloncesto inclusivo a celebrar este fin de semana.

La coordinación corre a cargo del entrenador y organizador, Aarón Gómez, junto a Mari Carmen Cantus. "Necesitamos ayuda de todos. Todo lo que hacemos lo paga el club y a las familias no les cobramos", destaca Aarón Gómez, quien reclama más apoyo y compromiso para que este tipo de iniciativas se puedan llevar a cabo.