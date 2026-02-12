Del Poble Fest de Tavernes de la Valldigna confirma los primeros nombres de su cartel de 2026

La organización del festival que se celebra en Tavernes de la Valldigna ha confirmado las actuaciones de los grupos y artistas Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna y Beret. El evento se celebrará los días 19 y 20 de junio.

Taburete supone el regreso más esperado. Tras un necesario parón, la banda liderada por Willy Bárcenas vuelve con más fuerza que nunca. Su paso por el festival forma parte de la gira "El Perro Que Fuma", que acompaña a su álbum homónimo. Taburete llega en un momento de madurez artística.

Álvaro de Luna: El nuevo referente del pop. Convertido en uno de los artistas más sólidos del panorama nacional, aterriza en Tavernes en un punto de inflexión profesional. Tras el éxito de su álbum "Uno", el sevillano ha empezado 2026 lanzando nuevos singles como "En tu costado" y "Me va a doler", que sirven de adelanto para su próximo trabajo de estudio, el cual presentará en exclusiva sobre nuestro escenario.

En el caso de Loquillo se trata de la historia viva del rock en España. Con casi 50 años de carrera, el "Loco" no necesita presentaciones, pero sigue demostrando por qué es una fi gura incombustible. Su presencia en el Del Poble Fest se enmarca en la gira "Corazones Legendarios", un espectáculo que recorre sus grandes himnos y mantiene viva la llama del rock and roll más elegante y contundente.

De Beret se puede destacar la sensibilidad sin fronteras. El artista sevillano llega tras el reciente estreno de su tercer álbum de estudio, "Lo Bello y lo Roto" (noviembre de 2025). Beret, que ha sabido conquistar tanto a España como a Latinoamérica, traerá al festival su propuesta más personal hasta la fecha, donde la vulnerabilidad y la fusión de pop urbano y rap prometen uno de los momentos más emotivos de la edición.

Las entradas ya están a la venta en: https://www.delpoblefest.com/entradas/

Del Poble Fest se celebrará en un recinto de más de 25.000 metros cuadrados, con dos escenarios, zonas VIP y un entorno único que combina naturaleza, música y gastronomía.

Tras el éxito de su pasada edición, que logró reunir a 17.000 personas junto a los artistas número uno del país, el festival regresa este año con una propuesta renovada. Manteniendo su esencia y su cuidada producción, el evento se consolida como uno de los referentes indiscutibles de la Comunitat Valenciana.

Del Poble Fest es una iniciativa de Globaly Live, en colaboración con el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y el Grupo El Chandrio.