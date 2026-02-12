Se presenta la primera edición del Concurso Nacional de Arroces Artesanales y Creativos Ciutat d'Oliva

El primer Concurso Nacional de Arroces Artesanales y Creativos Ciutat d'Oliva se celebrará el 8 de junio en la Playa de la Mitja Galta, donde se espera la participación de cocineros locales y de todo el territorio nacional. Los emblemáticos arroces olivenses serán los protagonistas en esta cita que combinará la creatividad, el respeto por el producto y la técnica artesanal.

Además, Gastroliva ha presentado su programación para 2026 con un calendario anual estructurado con semanas temáticas que convertirá cada mes en una oportunidad para disfrutar de la cocina local y reforzar el posicionamiento de Oliva como destino gastronómico: Semana de la Cullera (16 al 28 de febrero); Semana del Bocadillo Creativo (9 al 15 de marzo); Semana del Esmorzaret (13 al 19 de abril); Semana del Figatell (11 al 17 de mayo); Semana del Montadito’ (25 al 31 de mayo); El Mejor Bocadillo de Oliva (septiembre); Semana de los Arroces (19 al 31 de octubre) y Semana de la Carne y el Vino (9 al 22 de noviembre).

La rueda de prensa ha contado con la participación del regidor de Turismo, Salvador Llopis, el presidente de Gastroliva, Mario Gorciu y del vicepresidente, Lorenzo Jordà.