Las rachas de viento de hasta 100 km/h en la Safor dejan incidentes en zonas urbanas

La tarde y noche de vendaval vivida ayer en muchos puntos de la Comunitat Valenciana ha dejado algunas incidencias en zonas urbanas de la Safor. En Gandia ayer por la tarde se desprendió parte de una cubierta y fue a parar a la calle Sant Rafael junto al Torreó del Pi, afortunamente afectar a ninguna persona. La chapa fue retirada por los bomberos.

En la avenida de les Esclaves ayer por la tarde una conductora perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol. Fue atendida por la Policía Local y por sanitarios. Los bomberos también actuaron ayer a última hora en una tienda de la avenida República Argentina, al norte de la ciudad, cuyo techo presentaba riesgo.

Efectivos de Bomberos, Policía Local estuvieron pendientes durante toda la noche de las incidencias e hicieron numerosos servicios por viento.

En Gandia la racha máxima fue de 105 km/h, registrada en el Camí de la Mar por el observatorio de Avamet. Hubo otros picos en puntos como Oliva (CEIP Santa Anna, 97 km/h), o los 85 km/h de Potries, en la Casa Fosca.

La AEMET mantiene la alerta amarilla por vientos hasta este jueves por la tarde. Amainará, aunque la previsión es que vuelva a cobrar fuerza mañana viernes.