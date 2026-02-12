Simat propone que el sistema de detección de jabalíes también avise del paso de ciclistas

La detección de jabalíes es solo una de las múltiples funciones que este sistema pionero, instalado en la CV-600 a su paso por Simat de la Valldigna, puede llevar a cabo. Así lo han explicado fuentes de la empresa de Carcaixent que ha desarrollado esta tecnología y el propio presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Por ello, el alcalde de Simat, Sebastián Mahiques, ha propuesto a los técnicos que esta tecnología también pueda alertar a los conductores sobre la presencia de ciclistas en la carretera.

Los puertos de Barx y Barxeta, dos de los puntos más concurridos por los pedalistas en la comarca, se llenan de ciclistas casi a diario, y especialmente durante los fines de semana o los días festivos. "Es una iniciativa muy buena que se podría ampliar a otras zonas. Podría alertar de la presencia de ciclistas, por lo que sería muy interesante para evitar accidentes", ha expuesto el primer edil.

El propio Mompó también ha reconocido que "este sistema pionero va más allá de la tecnología y que se puede programar para otras muchas cosas". En sus palabras, "es una herramienta que da mucho juego y que va a ayudar en el mantenimiento de las carreteras y va a evitar accidentes, por lo que salvará vidas". Reconoce que "instalarlo depende de la voluntad política y del presupuesto", por lo que la Diputación plantea instalarlo en otros puntos.

Metalesa, la empresa de Carcaixent encargada de desarrollar el proyecto, ya explicaba a Levante-EMV hace unos meses que el dispositivo permite avisar al piloto en tiempo real sobre cualquier incidente. El mecanismo puede detectar la presencia de conductores kamikazes o evitar velocidades excesivas en carretera y, así, impedir que se produzcan salidas de vía.

El dispositivo, que detecta a través de sensores, no solo señaliza en tiempo real, sino que también recopila datos que, posteriormente, pueden ser utilizados por las administraciones para mejorar el estado de las carreteras.