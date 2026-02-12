El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS

Los conductores que circulen por la CV-600 a la altura de Simat de la Valldigna podrán conocer en tiempo real la presencia de jabalíes en la carretera gracias a un sistema pionero, que detecta en tiempo real la presencia de este tipo de animales mediante una tecnología de señalización inteligente.

El dispositivo, impulsado por la Diputación de Valencia y desarrollado por la empresa de Carcaixent, Metalesa, alerta a los pilotos en el caso de que un jabalí cruce la carretera con el objetivo de reducir el número de accidentes. Su funcionamiento es muy simple, pero, a la vez, muy necesario en los puntos en los que se detecta una gran presencia de fauna salvaje. Así, en el caso de que un animal cruce la carretera, una serie de sensores instalados en los guardarraíles se iluminan y, a su vez, dos señales luminosas situadas a 150 metros -y en ambas direcciones- proyectan en sus pantallas la imagen de un jabalí para alertar de su presencia. Este sistema solo se pone en funcionamiento en el momento en el que el peligro es real, es decir, cuando el animal se encuentra en la carretera.

Este proyecto piloto, que también se podrá instalar en otros puntos conflictivos de la provincia, combina cámaras con visión artificial y algoritmos de detección automática que identifican el paso de animales y activa señales luminosas. Además, la infraestructura incorpora un sistema de registro de eventos que permite notificar su presencia a las autoridades y recopilar datos sobre patrones de paso, franjas horarias y frecuencia de activaciones.

Durante la presentación del proyecto, que ya se encuentra en funcionamiento, la empresa ha explicado que se encuentran trabajando para que este sistema se pueda conectar con el GPS, ya sea a través del teléfono o en el navegador instalado en el vehículo, para avisar a los conductores sobre su presencia a una mayor distancia. Así, un conductor que se encuentre en Benifairó o Tavernes y se dirja a esta vía podrá conocer a varios kilómetros si existe un peligro en la vía.

Problema serio

Durante el 2024, las carreteras valencianas registraron, como ha informado la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, cerca de 380 accidentes. Uno de cada tres siniestros están vinculados a la fauna salvaje y, de ellos, el 70 % se deben a la presencia de jabalíes en carretera. "Estos sistemas son imprescindibles para la seguridad de nuestros vecinos. Es un proyecto piloto, pero estamos seguros de que va a funcionar", reivindica. Aunque la siniestralidad descendió un 20 % en 2025, su presencia se ha convertido en "un problema serio".

A través de este sistema, la Diputación de Valencia podrá registrar la presencia de jabalíes en la carretera, un hecho que les permitirá trabajar con los ayuntamientos para disminuir su presencia.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, también han puesto en valor este sistema, que "va a salvar vidas y ayudará a los conductores". En sus palabras, "es evidente que sufrimos un grave problema con la sobrepoblación de fauna silvestre, especialmente de jabalís, que provoca un riesgo importante en la carretera". Por ello, la Diputación estudiará los puntos "más complicados" para repetir el proyecto en otras zonas y, así, "evitar accidentes". "Se implementará poco a poco y a medida que los técnicos consideren que es oportuno", concluye.