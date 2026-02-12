Tramussets busca casas de acogida para los 70 gatos rescatados en Daimús
La asociación animalista, que se ha hecho cargo de la custodia de los animales, hace un llamamiento a que se produzcan adopciones responsables
La asociación de bienestar animal Tramussets, en Daimús, sigue buscando personas que se animen a adoptar o acoger temporalmente a los gatos rescatados de una vivienda de la localidad, en la playa.
Como informó este periódico el martes, el asunto se remonta a hace más de diez días cuando una mujer se puso en contacto con las voluntarias para entregarles los felinos, ya que estaba acumulando demasiados en la casa y les dijo que la situación "se le fue de las manos". Sin embargo, las responsables de la asociación no esperaban encontrarse a tantos felinos: son 70 los que han podido recuperar, todos ellos sin microchipar.
El ayuntamiento ha cedido un bajo para acogerlos de manera transitoria, y además diez de ellos fueron a parar al albergue de Tavernes de la Valldigna.
Desde el martes la mujer ha entregado un gato más, pero las voluntarias sospechan que podría haber más animales dentro de la casa. Todos los intercambios se producen en la calle.
Desde la asociación piden voluntarios para atender a los animales, y donativos como comida o arena, pero especialmente "casas de acogida y adopciones responsables".
Por otra parte, tanto los Servicios Sociales como la Policía Local intentan ponerse en contacto en ella y con la familia, enviando incluso notificaciones al domicilio, pero por el momento no han conseguido su objetivo.
