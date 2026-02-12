Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El trio de Montaner d'Almiserà és colíder de la Lliga Pro 1 de raspall masculí

Marrahí, Raúl i Marc O. (Ajuntament de Barxeta) i Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) també sumen 13 punts

Montaner, en acció, durant la partida de este dimecres a Guadassuar

Montaner, en acció, durant la partida de este dimecres a Guadassuar / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

L'equip de Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) està empatat a 13 punts amb els equips Marrahí, Raúl i Marc O. (Ajuntament de Barxeta) i Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) al capdavant de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí.

El rest d'Almiserà i els seus companys han estat els últims en jugar. Ha sigut dimecres al Trinquet de Guadassuar davant el trio de l’Ajuntament de Senyera, format per Iván, Momparler i Alejandro, aconseguint la victòria per 25-15.

La pròxima partida de l'equip de Montaner serà dimarts que ve, dia 17, al Trinquet d'Oliva contra Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés).

Este cap de setmana hi ha enfrontaments de la resta d'equips als Trinquets del Genovés i la Llosa de Ranes.

