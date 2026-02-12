Cada vecino de Tavernes recicla 11,38 kilos de vidrio para totalizar 198.540 kilos de envases en 2025

Los vecinos de Tavernes de la Valldigna reciclaron en 2025 un total de 198.540 kilos de envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 11,38 kilos, según las cifras facilitadas por Ecovidrio.

El Ayuntamiento y la citada empresa han puesto en marcha una campaña para impulsar el reciclaje de envases de vidrio en el sector hostelero de la localidad.

La iniciativa, que ha empezado esta semana, conlleva en una primera fase la realización de encuestas y entrevistas a los establecimientos de hostelería de la localidad para conocer de primera mano qué son sus necesidades y poder adecuar los recursos existentes.

Además, se ofrece información detallada a los locales de cómo reciclar correctamente y de las ventajas sociales, económicos y medioambientales que tiene el reciclaje de vidrio. El primer día de la campaña, el regidor de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, acompañó al educador ambiental de Ecovidrio a algunos locales para explicarlos la iniciativa.

Después, en la segunda fase, y para facilitar el reciclaje de vidrio se instalarán contenedores especiales, con una boca más ancha, que permiten el reciclaje de grandes cantidades de vidrio como las generadas por los hostaleros. También se entregarán cubos adaptados con ruedas para facilitar el transporte de residuos de vidrio y su vaciado en los contenedores.

El regidor de Servicios Públicos ha señalado que "el sector hostelero es clave en la generación de envases de vidrio, por eso es fundamental trabajar codo a codo con los establecimientos para facilitarlos el reciclaje y hacerlo más cómodo y eficiente".

Noticias relacionadas

Cuñat ha explicado que "con esta campaña no solo queremos aumentar las cifras de reciclaje, sino escuchar a los profesionales, conocer sus necesidades reales y adaptar los recursos municipales porque reciclar sea sencillo y práctico en el día a día".