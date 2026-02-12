La Vital presenta "Jurassic Days", una aventura familiar para los amantes de los dinosaurios

El Centro Comercial La Vital, propiedad de Merlin Properties, acogerá durante el mes de febrero "Jurassic Days La Vital", una experiencia familiar con dinosaurios hiperrealistas que convertirán el centro comercial en un espacio prehistórico pensado para sorprender a pequeños y mayores. La actividad tendrá lugar los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero, con distintos pases en cada jornada.

"Jurassic Days La Vital" ofrecerá una experiencia sorprendente gracias a reproducciones de dinosaurios de gran tamaño y realismo capaces de interactuar individualmente con los visitantes del centro.

Los visitantes podrán encontrarse cara a cara con un Velociraptor de cuatro metros, un imponente Triceratops de más de seis metros y el rey del Jurásico, un Tyrannosaurus Rex de siete metros, recreados con un nivel de detalle que imita a la perfección la apariencia de estos animales prehistóricos.

La actividad está concebida como un plan de ocio gratuito para disfrutar en familia, con pases distribuidos en diferentes horarios según el día:

• Jueves 19 y 26 de febrero: 18:00 h y 19:00 h

• Viernes 20 y 27 de febrero: 18:00 h, 19:00 h y 20:00 h

• Sábado 21 y 28 de febrero: 12:00 h, 18:00 h, 19:00 h y 20:00 h

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, La Vital refuerza su apuesta por ofrecer experiencias diferenciales dirigidas al público familiar, ampliando su programación de ocio con propuestas pensadas para todos los públicos y consolidándose como un punto de encuentro de referencia en Gandía y la comarca de la Safor.