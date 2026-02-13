Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

El distrito del Raval en Gandia organiza este fin de semana su particular Porrat con una programación muy completa que incluye actividades para todas las edades. Este viernes 13, a partir de las 18.00 h, se iniciarán las actividades con la puesta en marcha de las atracciones de feria y el mercado del Porrat. El sábado 14 empezará a las 11.30 h con la actuación de los alumnos de la academia Dancer Room Gandia en la plaza de Prado. A las 12.30 h será el pregón desde la plaza de Sant Josep, seguido de un "passacarrer". A las 14.30 h, es la comida del "Putxero" en el patio de la Casa de la Marquesa. Por la tarde, a las 17.00 h, habrá un tardeo con música en directo en la plaza de Prado, y a las 21.30 h, la tradicional cena de los enamorados. El domingo 15 se realizará, a las 12.00 h, la tradicional ofrenda en Sant Josep, seguida de un sarao. A las 14.30 h, se podrá disfrutar de una paella popular en el patio de la Marquesa.

Gandia incluye también en el fin de semana cultural la representación de la obra "L'illa del Tresor" este domingo a las 19 horas en el Teatre Serrano. Es la historia de corsarios y de Jim, un joven que ayuda a su madre a llevar una vieja taberna y que se verá inmerso en una aventura llena de piratas, barcos e islas desiertas. La función la protagoniza la compañía Inhabitants con Quim Roca, Erik Varea/Oriol Vázquez, Marta Mora, Miquel Rodríguez y Ares Piqué.

El Ayuntamiento de Oliva ha organizado un año más el Carnestoltes Infantil para este viernes de carnaval día 13 de febrero. La gran fiesta infantil se celebrará desde las 17,30 horas en el parque de l’Estació.

También en Oliva, la Filà Templaris va a inaugurar su nuevo local festero. Será este viernes 13 de febrero desde las 20 horas será la apertura oficial de sus nuevas instalaciones ubicadas en un bajo en el número 8 de la calle Literato Azorín.

La Filà Templaris estrena cábila / Miquel Font

En Beniarjó este sábado 14 de febrero se celebran los carnavales con animación por parte de "Fire Wolves", y el acompañamiento de la banda de música Ausiàs March de Beniarjó. A las 18:00 horas en la plaza de Ausiàs March. Al finalizar, habrá chocolate para merendar.

En Guardamar de la Safor es el sábado 14 de febrero el día elegido para disfrutar de la fiesta del carnaval: pintacaras, cena de sobaquillo y karaoke para terminar la noche por todo lo alto son las actividades programadas.

En l'Alqueria de la Comtessa la cita con el "Carnestoltes" es este viernes a las 17 horas con un pasacalle con la banda de música juvenil, el espectáculo infantil "Carro de Jocs" y canciones y juegos a cargo de Ameba Teatre.

En Miramar organizan un concurso de disfraces de Carnaval con baile, chocolatada y mucha diversión en la playa. Es este sábado 14 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas, en el local de la Asociación de Vecinos, que es la entidad que organiza con la colaboración del Ayuntamiento.

Este viernes, 13 de febrero, el CRA Ròtova-Alfauir celebra las "Carnestoltes". El alumnado irá disfrazado y recorrerá las calles del municipio amenizado por la charanga "El Comboi". El Ayuntamiento anima a todos los vecinos y vecinas a salir a las calles para ver y disfrutar de la fiesta.

En Tavernes de la Valldigna el "Carnestoltes" infantil es este viernes, de 16.30 a 18.30 horas, en la plaza Rafael Chirbes. Habrá baile y otros espectáculos para todos y todas los y las participantes.

El carnaval en Vilallonga es este viernes 13 de febrero con una tarde llena de color y diversión. A las 18 horas es el desfile y, al término del mismo, habrá merienda en la plaza Vicent Estevan (Casa de la Cultura), amenizada por DJ Javi Guixa.