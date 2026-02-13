El ayuntamiento invierte 52.417,93 € en renovar la bibliotecas de Tamarit y l'Envic

El Ayuntamiento de Oliva, a través del departamento de Bibliotecas que dirige Teo Peris, ha realizado una serie de mejoras en las bibliotecas de Tamarit y de l'Envic. Las reformas, ejecutadas a lo largo de 2025, han sido necesarias a causa del paso del tiempo, la falta de mantenimiento y a alguna deficiencia inicial.

Además, el consistorio ha invertido también en una nueva señalética en la Biblioteca de Tamarit para diferenciar los diferentes espacios, servicios y colecciones bibliográficas que contiene.

El coste total de la actuación realizada, a cargo del Ayuntamiento de Oliva, es de 52.417,93 €, distribuidos en: 14.498,95 € (obras Tamarit), 34.989,57 € (obras l'Envic), y 2.929,41 (señalética Tamarit).

El contrato menor de obras para las reparaciones y mejora de la Biblioteca Tamarit estuvo adjudicado a la empresa Saforbell, por un coste total de 14.498,95 €: El contrato menor de obras para la reparación y mejora de la Biblioteca de l'Envic, se adjudicó Proyectos Díaz Pons por un importe total de 34.989,57 €, mientras que el contrato menor de la señalética en Bibliotea Tamarit se ajudicó a la empresa Animagràfic, por un importe total de 2.929,41 €.