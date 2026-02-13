El ayuntamiento invierte 52.417,93 € en renovar la bibliotecas de Tamarit y l'Envic
Los trabajos se han ejecutado a lo largo del año pasado
El Ayuntamiento de Oliva, a través del departamento de Bibliotecas que dirige Teo Peris, ha realizado una serie de mejoras en las bibliotecas de Tamarit y de l'Envic. Las reformas, ejecutadas a lo largo de 2025, han sido necesarias a causa del paso del tiempo, la falta de mantenimiento y a alguna deficiencia inicial.
Además, el consistorio ha invertido también en una nueva señalética en la Biblioteca de Tamarit para diferenciar los diferentes espacios, servicios y colecciones bibliográficas que contiene.
El coste total de la actuación realizada, a cargo del Ayuntamiento de Oliva, es de 52.417,93 €, distribuidos en: 14.498,95 € (obras Tamarit), 34.989,57 € (obras l'Envic), y 2.929,41 (señalética Tamarit).
El contrato menor de obras para las reparaciones y mejora de la Biblioteca Tamarit estuvo adjudicado a la empresa Saforbell, por un coste total de 14.498,95 €: El contrato menor de obras para la reparación y mejora de la Biblioteca de l'Envic, se adjudicó Proyectos Díaz Pons por un importe total de 34.989,57 €, mientras que el contrato menor de la señalética en Bibliotea Tamarit se ajudicó a la empresa Animagràfic, por un importe total de 2.929,41 €.
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
- El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia
- Un sistema pionero advierte de la presencia de jabalíes en la carretera