El ayuntamiento licita un nuevo contrato de señalización para reforzar la seguridad viaria

La regidora de Movilidad y Tráfico, Lydia Morant, anuncia que el Ayuntamiento de Gandia iniciará en el primer trimestre del año la licitación de un nuevo contrato de señalización urbana con el objetivo de mejorar la seguridad viaria, reforzar la planificación y modernizar la gestión de la movilidad en la ciudad.

Morant explica que el contrato incluye la inversión, instalación y mantenimiento, tanto de la señalización vertical como de la señalización horizontal, así como elementos de seguridad física que se puedan colocar en la vía pública cuando sea necesario. "Hablamos de un contrato que nos permitirá actuar de manera continuada en el tiempo y no solo de forma puntual", apunta.

Una de las principales novedades es precisamente su planteamiento a medio plazo. El contrato tendrá una duración de cuatro años, con la posibilidad de un año de prórroga, y cuenta con una inversión global de 942.000 euros distribuidos en este periodo. En caso de activarse la prórroga, la inversión superaría el millón de euros. Según ha destacado la regidora, esta dotación económica permitirá "no actuar solo de manera reactiva, sino planificar y gestionar mejor este mobiliario urbano, que también necesita mantenimiento y renovación".

El contrato se divide en tres grandes ámbitos. Por un lado, la señalización vertical, que incluye las señales tradicionales como stops, ceda el paso, limitaciones de velocidad o indicaciones direccionales. En este apartado se incorpora como novedad la posibilidad de adquirir señales luminosas, especialmente en pasos de peatones o puntos sensibles, así como la compra de radares pedagógicos. La regidora remarca que estos dispositivos tienen un impacto visual importante y contribuyen a recordar la necesidad de reducir la velocidad, especialmente en zonas anchas o con más de un carril donde se detecta una tendencia más elevada a circular más rápidamente del permitido. "No pondremos un radar en cada esquina porque no tendría sentido, pero sí que actuaremos en aquellos puntos donde los criterios técnicos indican que es necesario". m También comenta que estos radares podrán cambiarse de ubicación con el tiempo para mantener el efecto disuasivo sin necesidad de incrementar la inversión.

Otra novedad es la creación de un inventario digital geolocalizado de todas las señales de la ciudad. Este trabajo permitirá conocer con exactitud el estado actual de cada elemento, analizar su vida útil y planificar las renovaciones necesarias. "Hace tiempo que la señalización a Gandia no se renueva de manera transversal. Lo que proponemos es hacer un estudio global y exhaustivo que nos permita tener una fotografía real de la situación y actuar con criterios técnicos y planificación".

Morant recuerda que, hace aproximadamente un año y medio, el departamento, con la colaboración de la Policía Local de Proximidad y los agentes de barrio, ya realizó un primer estudio para detectar las necesidades de mantenimiento, reposición o cambio en diferentes zonas. Aquel trabajo preliminar confirmó la necesidad de incrementar la inversión en señalización y ha sido el origen del nuevo contrato.

El documento también contempla la posibilidad de hacer actuaciones urgentes en menos de 24 horas en caso de accidentes, inclemencias meteorológicas o cualquier incidencia que afecto la señalización, así como la instalación de señalización provisional ante situaciones puntuales o sobrevenidas.

Finalmente, la regidora ha querido aclarar que este contrato está centrado exclusivamente en la señalización visible para los usuarios de la vía pública y no incluye cámaras de seguridad, que se tramitarán a través de otro procedimiento independiente. "Con este contrato continuamos apostando por la seguridad, la planificación y la modernización de nuestra ciudad en todo aquello relacionado con la movilidad", ha concluido.