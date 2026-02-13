El centro comercial Plaza Mayor de Gandia también cierra por el temporal de viento

Los ayuntamientos de la Safor han anunciado el cierre de parques, actividades e instalaciones municipales y deportivas ante la llegada de un temporal de viento extremo. La mayoría de actividades han sido suspendidas, mientras que otras se han trasladado a espacios cerrados para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.

Entre las suspensiones más destacadas, Tavernes de la Valldigna ha decidido aplazar la Cavalcada del Ninot al póximo sábado 21 de febrero, mientras que la Font d'en Carrós ha también ha suspendido su tradicional carrera del Día de los Enamorados, aunque no ha anunciado una nueva fecha.

El centro comercial Plaza Mayor de Gandia también se ha sumado a estos cierres. La dirección ha comunicado a través de sus redes sociales que "por motivos de seguridad y debio a los efectos del temporal de viento registrados en el centro comercial, este permanecerá cerrado durante el resto del día de hoy".

En el comunicado señalan que "la decisión ha sido tomada con responsabilidad, priorizando la seguridad de visitantes, trabajadores y comercios". Además, agradecen la comprensión de los clientes.