Demi Vollering confirma los pronósticos y triunfa en Gandia
La ciclista neerlandesa es la primera líder de la Setmana Ciclista Volta Fémines de la Comunitat Valenciana
La neerlandesa del equipo FDJ United - SUEZ, llegaba a la Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana dispuesta a revalidar la corona lograda la pasada edición y así lo ha demostrado desde la primera etapa celebrada este jueves 12 de febrero con salida y meta en Gandia. Demi Vollering no dio opción a sus rivales y se adjudicó en solitario victoria de etapa enfundándose así el primer maillot naranja de líder.
Vollering demostró que es una de las mejores ciclistas del pelotón femenino mundial como así avala su victoria en el Tour de 2023 y sus dos victorias en La Vuelta 2024 y 2025. Un ataque espectacular en la subida a Barx fue determinante para sentenciar la jornada que estrena la edición número 10 de una Setmana Ciclista que se ha consolidado como una de las grandes citas del circuito internacional.
Sobre un recorrido de 121 kilómetros y, a pesar del fuerte viento reinante durante toda la jornada, la competición se pudo llevar a cabo. Se trata de una prueba donde participan 20 equipos, 13 de la máxima categoría World Tour que, mayoritariamente, se alojan en hoteles de la playa de Gandia durando toda esta semana.
Centenares de personas se acercaron a la avenida República Argentina para presenciar el final de la prueba, entre las cuales se encontraban el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, y otros representantes municipales.
