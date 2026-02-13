Duelo entre los equipos menos goleados: La UE Tavernes visita a un renacido Silla CF

Nueva jornada de la Lliga Comunitat, la vigesimoprimera de la temporada, en la que la UE Tavernes visita el Polideportivo Municipal Vicente Morera para enfrentarse al Silla CF a las 12 horas del mediodía del domingo, 15 de febrero.

El Silla CF es un equipo que últimamente está en un buen momento de juego y resultados después de estar en una situación peligrosa en la tabla. Ha ido recuperando posiciones y ocupa el octavo lugar con 26 puntos.

Además, el Silla CF arrancó un empate sin goles del Municipal en el choque de la primera vuelta, causó una buena impresión, por lo que no será fácil. Marca pocos goles, pero también encaja pocos, solo 16, siendo el segundo menos goleado por detrás del equipo vallero con 14.

El Tavernes ha vivido una semana atípica, ya que el viento ha impedido algún entrene y el partido de la Nostra Copa. El equipo vallero está bien moralmente, con ganas de seguir con su racha de buenos resultados, pues no hay que olvidar que solo ha perdido un partido en toda la temporada.

El mister vallero, "Tomaca" como siempre comedido, cuenta con las bajas de Palomares y Acevedo, pero recupera a Corbalán y Seral.