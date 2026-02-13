La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales

Un grupo de padres del colegio Sant Miquel, en Tavernes de la Valldigna, cuyos hijos son usuarios del aula de 2 años, han denunciado a este periódico que llevan tres meses sin su correspondiente educadora infantil de apoyo. Se trata de un servicio gratuito para fomentar la escolarización temprana, funciona como una «escoleta» o guardería, y fue implantado por la Conselleria de Educación hace unos años.

Los niños sí que están acompañados por una maestra de Infantil, como es preceptivo, pero el papel que ejercía la educadora era fundamental. Entre sus competencias está, por ejemplo, cambiarles los pañales. Y la falta de esta educadora está provocando, entre otros contratiempos, que sean los familiares los que tengan que acudir al colegio para realizar esta labor, a veces incluso cuando les llaman por teléfono de «urgencia», con los inconvenientes que esto les causa para su conciliación laboral y familiar. En algunos casos son madres o padres solteros, por lo que les resulta mucho más difícil.

Se trata de un grupo de 18 niños, todos de 2 años, que cumplen un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del centro educativo les ha apoyado en esta reivindicación, y desde la dirección del colegio también se han interesado por este asunto.

El origen está en una concatenación de problemas, rayando incluso la mala suerte. La educadora anterior se jubiló el 14 de noviembre de 2025. Esta circunstancia, señalan los padres, ya se conocía y por tanto la Conselleria de Educación lo podía haber previsto con suficiente antelación, pero no se hizo en su día.

Según relatan los padres afectados la dirección del centro lo comunicó a la conselleria el 7 de octubre, y el 3 de noviembre se lo volvieron a recordar. Pese a ello, no es hasta el 1 de diciembre cuando se publica que la plaza se queda vacante.

El 5 de diciembre se adjudica pero, siempre según la versión de los padres, la beneficiaria, al proceder de una bolsa de trabajo, no tomó posesión hasta casi un mes después, el 7 de enero.

A partir del 9 de enero, encadenó una serie de bajas médicas. El 6 de febrero llegó una sustituta que, sin embargo, renunció hace unos días. Los padres, que no daban crédito, incluso habían promovido una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma web Change.org.

Sin embargo, esta circunstancia podría tener pronto un final feliz. La Conselleria de Educación respondió ayer mismo que la previsión es que el próximo lunes ya se incorpore una nueva educadora sustituta.

Desde la conselleria explicaron que la anterior monitora había estado presentando partes de baja de siete días, y en esos casos no se cubren porque no da tiempo material. «El último parte que ha presentado es ya de mayor duración y enseguida se ha activado la cobertura», añaden.

Estas aulas de 2 años se implantaron, en principio como un proyecto piloto, en tres colegios de Tavernes de la Valldigna: el Divina Aurora, el Sant Miquel y el Alfàndec. Hasta ahora han funcionado a la perfección, cada uno con su maestra y su educadora, aliviando la carga de muchas familias, y de hecho es la primera vez que se da un problema de este tipo.

Estas aulas se incorporan en centros de Educación Infantil y Primaria, habitualmente una por línea educativa, ubicadas en el módulo Infantil. Supone aumentar la oferta de plazas en un tramo de edad, de 0 a 3 años, en el que ya se ha universalizado la gratuidad de la enseñanza.

Para su activación la conselleria tiene en cuenta municipios que por sus características poblacionales o por su situación geográfica presentan una mayor necesidad de ampliación del servicio educativo a partir de los 2 años, como por ejemplo los entornos rurales.