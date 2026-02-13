Gandia asume las competencias de Bellreguard para tramitar el proyecto del centro logístico de Ale-hop

La coordinadora general de Urbanismo de Gandia, Maite Alonso, informó que se ha aprobado un convenio interadministrativo entre los ayuntamientos de Gandia y Bellreguard mediante el cual Gandia asumirá y coordinará las competencias de Bellreguard en la gestión del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) Activa Safor.

Este proyecto, promovido por la empresa Grimalt Patrimonial, del grupo Ale-hop, prevé el desarrollo de un sector logístico estratégico situado en la confluencia de los términos municipales de Gandia y Bellreguard. Fue admitido a trámite el pasado 7 de agosto de 2025 por la Generalitat.

El ámbito del PIA se sitúa en una zona clave desde el punto de vista de las infraestructuras, contigua a las carreteras N-332 y N-337, próxima a la reserva ferroviaria Gandia-Dénia y a la futura conexión de la CV-60 con la N-332, así como al sector industrial de Sanxo Llop.

Dado que el proyecto afecta los dos términos municipales, el convenio tiene como objetivo delimitar con claridad los derechos y las obligaciones de cada administración, así como establecer qué ayuntamiento actuará en cada caso y qué competencias serán delegadas.

El Ayuntamiento de Gandia, atendiendo a sus mayores medios humanos y materiales, asumirá la tramitación de los instrumentos de gestión urbanística, incluyendo el proyecto de urbanización, el de reparcelación y el control de la ejecución de las obras, también en la parte correspondiente al término municipal de Bellreguard, por "delegación exprés" de este consistorio.

El convenio regula igualmente el otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividad; la distribución y recaudación de tasas e impuestos municipales (ICIO, IAE, IBI e iIVTNU); la cesión de dotaciones públicas según el principio de territorialidad y el mantenimiento de viales, zonas verdes y servicios públicos.

La suscripción del convenio no comporta ninguna incidencia económica directa para el Ayuntamiento de Gandia. Una vez aprobado esta semana por el Ayuntamiento de Bellreguard, la próxima semana el documento será aprobado en el pleno de Gandia.

Noticias relacionadas

Alonso remarcó que “desde el departamento de Urbanismo estamos poniendo a disposición todos los recursos necesarios para avanzar rápidamente con cada uno de los hitos que, a propuesta de la Generalitat, van indicándose a los dos ayuntamientos afectados por el proyecto y conseguir que esta inversión, estratégica para la comarca, sea una realidad lo más bien posible”.