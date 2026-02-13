Gandia registró en enero la mayor reducción del paro de los últimos 18 años

El concejal de Hacienda de Gandia, Salvador Gregori, compareció en rueda de prensa para presentar el balance de los datos de empleo correspondientes al mes de enero y la evolución del mercado laboral en los últimos meses en Gandia. Gregori explicó que enero es tradicionalmente un mes malo para el empleo a causa de la finalización de la campaña de Navidad.

Sin embargo, este enero Gandia registró un comportamiento diferencial respecto al conjunto autonómico. Mientras que en la Comunitat Valenciana el paro aumentó un 0,62%, en Gandia descendió un 0,49%. Además, se trata del mejor dato de paro en un mes de enero de los últimos 18 años. Para encontrar un mes de enero con menos personas desempleadas en la ciudad hay que remontarse a enero de 2008, antes del impacto de la crisis económica.

El concejal destacó que la evolución de la serie desestacionalizada refleja una tendencia más estable de empleo en la ciudad. «Los picos tradicionales vinculados a campañas concretas como Navidad, Fallas, Semana Santa o verano son ahora menos pronunciados, lo cual indica una economía más diversificada y robusta, menos dependiente de momentos puntuales», señaló. Como dato significativo, enero de 2026 presenta menos paro que julio de 2025, un mes tradicionalmente fuerte por la temporada turística.

En términos interanuales, en comparación a enero de 2025, Gandia redujo el paro en 554 personas, lo cual supone un descenso del 10,58%. Si se analiza el periodo desde el inicio de la legislatura (junio de 2023) hasta enero de 2026, el paro se ha reducido en la ciudad en 798 personas, lo cual representa una bajada del 14,56%. Este descenso sitúa Gandia como el segundo municipio con mayor reducción del paro en este periodo, solo por detrás de Paterna (14,68%), y 4,16 puntos por encima de la bajada registrada en el conjunto de la Comunitat Valenciana (10,40%).

El análisis por tramos de edad también refleja una evolución muy positiva, según Gregori. En menores de 25 años, el paro se ha reducido cerca de un 61% respecto a 2015, quedando actualmente 313 jóvenes inscritos.

En el tramo de 25 a 44 años, el descenso desde 2015 llega al 65,63%, pasando de 4.422 personas desocupadas a 1.520. En mayores de 44 años, el paro ha bajado cerca de un 26,5%, pasando de 3.877 a 2.850 personas.

En los dos últimos años (enero de 2023 – enero de 2025), la desocupación también ha descendido en todos los tramos: un 23,33% en menores de 25 años, un 30,72% en el grupo de 25 a 44 años y un 16,86% en mayores de 44.

La evolución de la afiliación a la Seguridad Social confirma esta tendencia positiva. Actualmente Gandia cuenta con 23.007 personas afiliadas. En los últimos dos años (diciembre de 2023 a diciembre de 2025) se han registrado 1.700 afiliaciones más. Desde 2015, el incremento llega prácticamente a las 4.000 personas afiliadas adicionales.

Gregori subrayó que, a pesar de los datos esperanzadores, "no cabe triunfalismo". Recordó que cada persona en situación de desocupación "supone un drama personal" y que es necesario continuar fortaleciendo el tejido productivo.

En este sentido, destacó la apuesta por sectores de mayor valor añadido, como el sociosanitario, con el desarrollo del espacio de Sanxo Llop, donde ya se contempla la llegada de empresas que supondrán la generación de más de 200 nuevos puestos de trabajo.

Así mismo, el ayuntamiento continúa trabajando con el tejido empresarial a través de la Mesa del Diálogo Social para impulsar la formación en oficios con carencias significativas en el mercado laboral, como electricistas, mecánicos, auxiliares de laboratorio, entre otros, con el objetivo de adaptar la oferta formativa a las necesidades reales de las empresas.

El concejal afirmó que "no hay mejor política social que generar ocupación, y que esta ocupación sea de calidad", puesto que solo así se garantiza estabilidad, capacidad adquisitiva y proyectos de vida sólidos para la ciudadanía.

Al respecto, desde el PP el concejal Guillermo Barber contestó que "centrar el discurso en el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social o en una supuesta desestacionalización del empleo supone no entender los problemas estructurales que sufre Gandia”, y puso como ejemplos la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para encontrar una vivienda, el impacto de la inflación, o que "cerca del 30% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social".