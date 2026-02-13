Un incendio junto al río Vaca genera alarma en Xeraco: "La situación es muy complicada"

Un incendio originado en una parcela junto a la CV-605, en el término municipal de Xeraco, ha movilizado a dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y a tres unidades de Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana con autobombas.

El fuego se ha originado sobre las 19:30 h junto al río Vaca, pero se ha propagado con rapidez por la alerta por el temporal. El alcalde de la localidad, Avelino Mascarell, ha alertado de que "la situación es complicada por el viento", ya que afecta a la marjal, por lo que se van a destinar todos los medios para controlarlo en la mayor brevedad posible y evitar su propagación a otros lugares.

Las llamas se pueden observar a varios kilómetros de distancia y han puesto en alerta a la población. Las fuertes rachas de viento podrían complicar su extinción, como han informado desde el consorcio.

Información en elaboración

