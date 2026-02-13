Intens cap de setmana d'activitats de les Falles de Gandia, Oliva i Tavernes
La Cavalcada del Ninot a Gandia i Tavernes i el pregó i la crida a Oliva marquen la programació
La tan esperada Cavalcada del Ninot de les Falles de Gandia omplirà de color els carrers de la ciutat . Una espectacular desfilada de disfresses on els fallers i falleres de les comissions gandianes sorprenen amb les seves creacions. Com cada any desborden originalitat , humor i un indubtable valor artístic que els caracteritza. Rodejat d’un ambient festiu on es pot percebre la proximitat de les falles. Una cavalcada única, on grans i menuts gaudiran i ens faran partíceps de les disfresses, llums i música que impregnaran tota la ciutat. Serà diumenge, 15 de febrer, des de les 17 hores pels carrers de la ciutat.
A Oliva el dissabte 14 tindrà lloc l'acte del Pregó i la Crida i, en acabar, el concurs de paelles. La cercavila començarà a les 12 h des de la Casa de la Festa. L'acte del Pregó i la Crida començarà a les 13 h a la plaça de l'Ajuntament, on la Fallera Major d'Oliva 2026, Teresa Borràs Perea, s'encarregarà de la Crida per convidar a tota la ciutadania a participar de la festa. Abans, el Pregó anirà a càrrec d'Ana Muñoz (Albal, 1979), creadora del personatge La Tia Visantica, que va nàixer a la ràdio i es va consolidar a les xarxes. I també l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, oferirà unes paraules als assistents. Una vegada finalitzat l'acte, la comitiva fallera es desplaçarà al parc de l'Estació, on tindrà lloc el tradicional concurs de paelles a les 14 h. A més, demà divendres, 13 de febrer, tindrà lloc la Final del XXXVII Campionat de Cartes de la Federació de Falles d'Oliva. Serà a la Casa de la Festa a partir de les 21 h. I per acabar el cap de setmana, el diumenge 15 i a partir de les 10.15 h, la Fallera Major i la seua Cort d'Honor faran la visita oficial a la Policia Local, el Convent de Santa Clara, la residència d'ancians Nostra Senyora del Rebollet i la Guàrdia Civil.
A Tavernes de la Valldigna, dissabte, 14 de febrer, està programada la Cavalcada del Ninot, des de les 17 hores amb eixida des del carrer Metge Paco Valiente. Després, a les 19 hores, hi ha revetla amb l'Orquestra Vértigo al Passeig del País Valencià. En Tavernes s'ha donat a conèixer que la imatge del cartell guanyadora de l'edició d'enguany del Concurs de Fotografia Paco Teodoro organitzat per la Federació de Falles Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna és d'Óscar Sansaloni Martí de la Falla Passeig amb el lema "Cultura i tradició".
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos
- La Generalitat da luz verde al primer hotel en el centro histórico de Gandia
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
- El obispo auxiliar de València Fernando Ramón Casas será el pregonero de la Semana Santa de Gandia
- Un sistema pionero advierte de la presencia de jabalíes en la carretera
- Gandia se conjura contra la maldición de los adoquines en el centro histórico