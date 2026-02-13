La Lotería Nacional del Jueves deja 30.000 € en Benifairó de la Valldigna
El gerente de la administración confiesa que no sabe quién es el agraciado y que se trata del primer gran premio que da
Una parte del primer premio de la Lotería Nacional del Jueves ha tocado en Benifairó de la Valldigna en el sorteo del 12 de febrero. El número premiado es el 37.886 y en Benifairó ha habido un afortunado con 30.000 euros.
Jesús, el gerente de la Administración Lotería Raconet de Benifairó de la Valldigna que ha dado el premio, confirma que el boleto (un décimo) se ha vendido por ventanilla, por lo que "no puedo saber quién si el agraciado", si es del pueblo, que es lo más seguro, o de alguien que estaba de paso. El propio administrador confiesa que es el primer gran premio que da.
El 37.886 también se ha celebrado en otras localidades como Xàbia o la misma ciudad de Valencia con 300.000 euros a la serie y 30.000 euros al décimo. El premio se ha repartido igualmente en Terrassa, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Coruña, Lleida, Málaga y Tenerife.
