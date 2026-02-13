Molina: "Una vez llegados hasta aquí, no queremos frenar ni que nadie nos frene; el objetivo son los play-off"

Juanmi Molina Martínez (Almería 25/08/2000/ 1,95, metros) es un alero que llegó a Gandia en el verano de 2024 procedente del CB Jaén y, por tanto, esta es su segunda temporada en Proinbeni de la Liga de Segunda FEB. El jugador andaluz confiesa que se encuentra bien en Gandia, "muy cómodo, y, de hecho, es uno de los principales factores de seguir aquí"

Jugador fijo en los esquemas del cuerpo técnico gandiense con 23 minutos, 5 puntos y 4 rebotes de promedio por encuentro, se siente "muy valorado". Ha participado en todos los encuentros de Liga y Copa, salvo en un uno: "Doy gracias porque no he tenido problemas de lesiones esta temporada y espero que siga así".

Juega habitualmente de ala-pívot, de 4, aunque "no sea mi posición original. Me lo planteó el cuerpo técnico ante la dificultad de encontrar a otro jugador. Creo que juego bastante abierto, no tengo ventaja ante un 4 rival, pero hago otras funciones. En anteriores equipos tenía un rol muy diferente, más ofensivo, más tirador, más anotador, pero hay que adaptarse, sobre todo a las necesidades de cada equipo".

Sobre la gran temporada que está realizando Proinbeni UpB Gandia, colíder de la Liga de Segunda FEB una vez superado el ecuador de la competición, Molina comenta que "quién nos lo iba a decir nosotros. Somos un grupo humano increíble que estamos en un sueño, del que no queremos despertar hasta final de temporada. Ya que estamos ahí, tan arriba, que nos baje nadie. Dependemos de nosotros para luchar por todo"

El buen rollo y la armonía es la clave de los éxitos, pero es que, además, "contamos con jugadores de mucho talento individual. Hay mucha química dentro y fuera de la pista, así que podemos competir contra equipos con proyectos mucho más grandes y plantarles cara. Una vez llegados hasta aquí, no queremos frenar y el objetivo claro es el play-off. El año pasado fue muy difícil en el inicio y aún así pudimos jugar los play-off. Lo que está ocurriendo este año es como un regalo al trabajo que estamos haciendo".

Para la afición "solo tengo palabras de agradecimiento. Es increíble como nos apoya, como nos lleva en volandas e, incluso, a veces, también fuera de casa".

Noticias relacionadas

En torno al partido de este sábado en la cancha del Sol Gironés Bisbal, Molina apunta que es un rival peligroso, parecido al Salou. Está ahí peleando por salir de la parte baja de la tabla y han cambiado con relación a la primera vuelta. Es el desplazamiento más largo que tenemos, pero el club nos facilita la tarea porque viajamos el día anterior para dormir alló y estar más descansados a la hora de la verdad. Recuerdo la victoria del año pasado después de tres prórrogas".