Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses

Una promotora finalizará las torres de la playa de Piles, unos bloques parados en estructura desde hace 14 años. La operación es posible gracias a que finalmente se ha podido garantizar el suministro energético en el PAI donde están ubicadas y el gobierno local ha dado licencia de obras.

ASA Grupo acabará la obra, de la que resultarán 88 viviendas. Según explican fuentes de la empresa se aprovecharán las dos torres ya existentes, de nueve plantas, de las que saldrán 36 viviendas en cada una, y se construirá un bloque más, de ocho plantas, que tendrá 16 apartamentos. La inversión prevista en este proyecto es de más de 14 millones de euros. Piles otorgó la licencia municipal el pasado 20 de diciembre y la promotora empezará las obras antes de mayo. El plazo de ejecución previsto es de dos años y medio.

Ambas torres están ubicadas en la entrada oeste de la playa de Piles, una zona en expansión. Linda con las avenidas de la Mediterrània, de la Mar y una calle peatonalizada. El solar cuenta con una superficie de 3.604 m² y una edificabilidad de 6.018 m². Inicialmente iban a ser tres torres con bajos comerciales, aparcamientos y 117 viviendas. Se quedaron al 20 % de su ejecución. En plena crisis del ladrillo la anterior promotora tuvo problemas y el proyecto pasó a la inmobiliaria Aliseda, uno de los «servicers» de la Sareb.

ASA, la promotora fundada en Elx por Antonio Serrano Aznar, tiene numerosas inversiones en la Comunitat Valenciana, en sectores como residencial, centros comerciales, hoteles y aparcamientos. En la Safor construyó la urbanización Xeresa del Monte, en el antiguo cámping Caudeli, junto a la carretera N-332, que sigue ampliando y comercializando.

Pero la misma promotora tiene ocho parcelas más en el PAI, y en futuro espera construir hasta 250 viviendas en este sector. Es una inversión que además podría atraer turismo extranjero a Piles, más allá de su histórica vinculación con los franceses. Y es que ASA pretende publicitar la promoción en España, pero especialmente en el extranjero.

La alcaldesa de Piles, Cristina Fornet, expresó su satisfacción porque supondrá "un cambio de imagen sustancial para la playa, tener ahí los esqueletos tantos años era muy negativo sobre todo a nivel turístico". Añadió que es el resultado de las gestiones realizadas por el ayuntamiento para tener la suficiente energía eléctrica. El PAI no estaba recepcionado totalmente por ese motivo. "Iberdrola nos da ahora una inyección de 2400 kw".

El Ayuntamiento de Piles espera aumentar sus ingresos, un hecho que, en palabras de la alcaldesa, "vendrá muy bien porque hasta ahora nos estábamos haciendo cargo del mantenimiento de esta zona", con unos gastos de limpieza, jardinería, alumbrado, recogida de basura y alcantarillado, para un lugar que está totalmente deshabitado.

La llegada de la luz también es una buena noticia para otros proyectos del mismo PAI, a los que el ayuntamiento también ha dado licencia. Además, está animando a la compra de terrenos en el sector, a dos pasos del mar.

Gestiones con Iberdrola

Para desbloquear el PAI de la playa de Piles ha sido fundamental la actuación de Iberdrola, de Red Eléctrica, y las mejoras en la línea eléctrica Gandia-Oliva, algo que vienen reclamando alcaldes y la patronal FAES. El pasado mes de septiembre hubo una sesión de trabajo, la segunda, entre representantes de FAES, Generalitat, Iberdrola, alcaldes de los municipios implicados -Gandia, Oliva, Bellreguard, Daimús, Piles, Miramar, Guardamar de la Safor y l’Alqueria de la Comtessa-, y empresas afectadas, entre ellas Sklum, Ale-hop y Coprusa.

En aquella cita se acordó identificar las actuaciones residenciales y de polígonos industriales de la comarca que estaban maduras para asumir costes de ingeniería y desarrollo de infraestructuras, agilizar los trámites de líneas de alimentación desde la subestación de Sancho Llop para electrificar esos polígonos al sur de Gandia, identificar las áreas más necesitadas de energía y trazar una hoja de ruta para esas zonas.

Desde la Generalitat se expresó el compromiso de agilizar los trámites, dar prioridad a la Safor por su situación estratégica y trabajar de forma coordinada.