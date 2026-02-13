La organización espera 4.000 participantes en la edición de 2026 que se disputa el 8 de noviembre

La organización de la Mitja Marató de Gandia abre inscripciones desde hoy hasta el día 20 de febrero exclusivamente para los participantes en las carreras en la edición de 2025, con un precio bonificado. La apertura para el público en general será el próximo 21 de febrero.

Para los corredores y corredoras que repiten el precio de la inscripción es de 19 euros. En el primer tramo del 21 de febrero al 27 de abril los dorsales saldrán con un precio de 24 €, que cambiará a 27 € en el segundo tramo del 28 de abril al 31 de agosto, terminando con dorsales a 29 € del 1 de septiembre al 4 de noviembre.

La Mitja Marató & 10 K de Gandía ha sido valorada positivamente por los participantes de la trigésima edición celebrada en 2025, según un estudio que ha encargado de forma independiente el Club de Córrer el Garbí y cuyos datos han sido tratados por estudiantes de Máster de la Universitat Politècnica de València. Dicho estudio incluía una encuesta personalizada de los resultados de la última edición con el fin de conocer sin afección los aspectos más relevantes de la prueba y plantear las mejoras correspondientes.

La edad media de los participantes en las carreras es de 42,29 años, siendo la franja de edad de 30 a 50 años los que más se atreven con los 21,092 metros.

La participación de la mujeres crece pero no lo suficiente / Mitja Marató Gandia

La participación de la mujer en las pruebas ha crecido en los últimos tiempos, pero también en la Mitja Marató de Gandia sigue sin superar el 30 por ciento (29,3 %). Desde la comisión organizadora se plantearán para la edición de 2026 algunas acciones que promuevan la participación igualitaria, como los entrenamientos colectivos, en horarios compatibles y de conciliación familiar.

En relación con la procedencia de los participantes, el 49,8 % proceden de la provincia de València, siendo, por tanto, un porcentaje superior a la mitad los que han corrido en Gandia desde otras provincias y países. El 63,4% de los corredores y corredoras asistieron acompañados, la mayoría por familiares.

La organización de la carrera fue valorada muy positivamente, obteniendo una puntuación media de 4,23, sobre 5. Los aspectos más destacados incluyen el recorrido, la fecha y otros elementos logísticos, lo que refleja la satisfacción general de los participantes. Se observa una alta satisfacción global entre los corredores, con una fuerte intención de volver a participar y recomendar la prueba.

Además, el evento genera un impacto económico relevante en la zona debido al gasto en alojamiento y restauración. Un 42,3 % de los participantes hizo uso del servicio de restauración y casi un 30% pernoctaron en la ciudad.

En la edición de 2026, que será el 8 de noviembre, se espera alcanzar la cifra de 4.000 inscritos . La información de la prueba y de las inscripciones se encuentra en la página web www.mitjagandia.org.