Suspensión de mercados, traslado de actos a cubierto y cierre de parques y jardines por el nuevo temporal

El Ayuntamiento de Gandia ha reunido a los miembros del Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL) y ha decidido adoptar varias medidas, tras decretarse la alerta naranja por parte de AEMET debido al nuevo temporal.

Hasta nuevo viso, el consistorio gandiense cierra las instalaciones municipales al aire libre: Parques y jardines, cementerios municipales, Instalaciones deportivas al aire libre, además de ordenar el cese de las actividades al aire libre: Suspensión del mercadillo de los sábados en Roís de Corella y suspensión del Porrat del Raval. A lo largo de la mañana del sábado se volverá a reunir el CECOPAL para evaluar la situación y las medidas.

Desde el Ayuntamiento de Gandia se recomienda: asegurar toldos, persianas y cualquier objeto suelto en balcones o terrazas; conducir con precaución y reducir la velocidad y evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejado de árboles, cornisas y andamios.

Ante cualquier incidencia, la ciudadanía debe llamar al 112 o al 962 87 88 00 / 092 (Policía Local Gandia).

En otras localidades de la Safor como Almoines, Bellreguard o Villalonga se toman medidas similares, mientras que en otras, como Daimús o l'Alqueria de la Comtessa, trasladan los actos previstos entre este viernes y el sábado a los recintos municipales cubiertos como auditorios, pabellones o Casa de la Cultura.

Otros municipios de la comarca no se han manifestado sobre la adopción de medidas preventivas, pero podrían hacerlo en las próximas horas en función de la evolución de la meteorología.