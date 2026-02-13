Tavernes aplaza la Cavalcada del Ninot por el temporal de viento

Las calles de Tavernes tendrán que esperar unos días para llenarse de sátira, color y creatividad. La Federació de Falles Junta Local Fallera de Tavernes ha decidido aplazar la Cavalcada del Ninot al sábado 21 de febrero con motivo del temporal de viento.

La Federació ha tomado la decisión tras decretarse la alerta naranja por fuertes vientos durante la jornada de mañana, sábado 14 de febrero, por parte de la Generalitat Valenciana. Emergencias de la Generalitat Valenciana prevé que las rachas de viento puedan alcanzar los 100 kilómetros por hora, por lo que las comisiones falleras han tomado esta decisión para proteger tanto a los participantes como al público asistente.

"La seguridad de todas y todos es nuestra máxima prioridad", explican desde la Federació, que ha esperado hasta el último momento para tomar esta decisión. En sus palabras, "hemos estado pendientes de la evolución del temporal con la esperanza de poder mantener el acto, pero ante la previsión de fuerte viento se ha tomado esta decisión con responsabilidad".

"Además, las condiciones adversas previstas deslucirían todo el esfuerzo, el trabajo y la ilusión que durante meses han dedicado las seis comisiones falleras para preparar esta Cabalgata del Ninot", afirman.

La FDFJLF lamenta los problemas que haya comportado esta situación y anima a la ciudadanía a sumarse a la celebración del próximo 21 de febrero. "Sabemos que es una noticia que entristece y altera los planes previstos, pero creemos firmemente que es la decisión más prudente", concluyen.