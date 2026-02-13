Tavernes pedirá al MITECO detalles sobre la licitación de la regeneración de playas tras los daños del último temporal

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna espera la aceptación del Gobierno de España para licitar el proyecto de regeneración de la Goleta tras el último temporal que afectó a algunas viviendas costeras. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aportará antes del verano un total de 45.000 metros cúbicos de arena para que la costa recupere su imagen previa al temporal Harry.

Con el fin de conocer el estado en el que se encuentra el proyecto, el gobierno municipal se reunirá con técnicos del MITECO el próximo 20 de febrero. Así lo comunicó la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, que se reunió ayer con los vecinos afectados, las asociaciones y residentes de la playa para analizar la situación en la que se encuentran.

El consistorio informó sobre los pasos que llevó a cabo durante el temporal con la ayuda de técnicos municipales, Policía Local y la brigada municipal. Durante las primeras horas de la tarde, detectaron daños en varios edificios, Úrsula, Sant Vicent y Neptuno, especialmente, y también en la zona del lago y la Goleta, lo que motivó una actuación coordinada y un seguimiento técnico constante, como establece el Plan de Emergencias vigente del municipio.

No es la primera vez que un temporal marítimo golpea la costa de Tavernes. El temporal Gloria dejó la playa completamente devastada. Esta problemática recurrente ha quedado reflejada en numerosos informes técnicos que el ayuntamiento ha remitido de manera reiterada a las administraciones competentes con el fin de reclamar soluciones en las infraestructuras públicas, como pasarelas o lavapiés, así como en actuaciones más estructurales y definitivas.

En 2022 se identificó un banco de arena desde donde se realizará el dragado para ejecutar el proyecto definitivo y, un año después -en 2023-, se declaró la situación de emergencia y se elevó a prioritario el proyecto de regeneración del Brosquil–Goleta. Paralelamente, se inició el expediente del procedimiento de deslinde, una circunstancia que el consistorio considera incoherente con el anuncio de un proyecto de regeneración de la playa. Por este motivo, se presentaron las alegaciones pertinentes en todas las fases del procedimiento y, además, se ha interpuesto una demanda ante la Audiencia Nacional, que ha sido admitida a trámite, siempre en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas. Esto supone que Tavernes es uno de los pocos municipios que han denunciado directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por un acto que se considera nulo de pleno derecho por diversas razones.

Durante el encuentro, el ayuntamiento reiteró su compromiso de continuar ofreciendo asesoramiento técnico especializado, definir claramente los procedimientos a seguir y estudiar posibles soluciones de contención que ayuden a minimizar el impacto de los temporales.