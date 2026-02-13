La XXII Volta a Peu Font d'en Carròs-Trofeu Sant Valentí tiene 1.200 participantes inscritos
La singular prueba en la que hay clasificación por parejas se corre este sábado 14 de febrero
Un año más llega fiel a su cita la Volta a Peu la Font d'en Carròs-Trofeu Sant Valentí. Se trata de la vigesimosegunda edición de esta singular prueba que, en esta ocasión, coincide con el 14 de febrero, día de los enamorados. La carrera, como es habitual, está marcada porque tiene una clasificación por parejas, además de la individual.
La jornada cuenta con 1.155 participantes inscritos, cifra en la que se incluyen 186 parejas y 150 niños y niñas. Las carreras están programadas en la tarde de este sábado, a las 15.30 horas las infantiles, y a las 17 horas la de adultos sobre una distancia de 10 km.
Organiza el evento, como cada año, el Ayuntamiento de la Font d'en Carròs con la colaboración del Grup Esportiu La Carena. El punto neurálgico es en la plaza Francesc Carròs, donde se ubican las líneas de salida y de meta.
El cronometraje corresponde a somesport.com, en cuya página web también se puede encontrar toda la información de la Volta a Peu y un apartado especial para las inscripciones.
