Desalojan a 30 vecinos de tres edificios de Bellreguard tras caer parte de una fachada por el fuerte viento

Las personas afectadas se encuentran alojadas temporalmente en un albergue provisional isntalado en el CEIP Gregori Mayans de Bellreguard y un hotel de Gandia

Parte de la fachada de un edificio de Bellreguard cayó por las fuertes rachas de viento

Parte de la fachada de un edificio de Bellreguard cayó por las fuertes rachas de viento / Levante-EMV

Saray Fajardo

Marina Falcó

Bellreguard

Las fuertes rachas de viento que están azotando a la Comunitat Valenciana por el temporal Oriana afectaron ayer gravemente a un edificio de apartamentos de la playa de Bellreguard del que se derrumbó una parte de la fachada que acabó cayendo sobre otro bloque de viviendas y hundiendo los techos de los aparcamientos.

Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, sin embargo, por precaución y esperando la valoración de los técnicos, las autoridades procedieron al desalojo de los vecinos de tres fincas y les buscaron alojamiento provisional.

Parte de la estructura del edificio al aire tras el desprendimiento de las placas de hormigón

Parte de la estructura del edificio al aire tras el desprendimiento de las placas de hormigón / Levante-EMV

El 112 activó a los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) y la Cruz Roja de Gandia desplegó el Equipo de Respuestas Básicas en Emergencias (ERBE) para instalar un albergue provisional donde atender a los afectados en el CEIP Gregori Mayans de la localidad de Bellreguard. Finalmente, los vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas se repartieron entre este albergue y un hotel de Gandia para pasar la noche.

Según ha podido saber Levante-EMV, está previsto que mañana los técnicos minicipales acudirán al edificio afectado para revisar y valorar el estado del inmueble que ha sufrido las consecuencias de unas rachas de viento que alcanzaron los 95 km/hora en la zona de Gandia.

