Desalojan a 30 vecinos de tres edificios de Bellreguard tras caer parte de una fachada por el fuerte viento

Las fuertes rachas de viento que están azotando a la Comunitat Valenciana por el temporal Oriana afectaron ayer gravemente a un edificio de apartamentos de la playa de Bellreguard del que se derrumbó una parte de la fachada que acabó cayendo sobre otro bloque de viviendas y hundiendo los techos de los aparcamientos.

Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, sin embargo, por precaución y esperando la valoración de los técnicos, las autoridades procedieron al desalojo de los vecinos de tres fincas y les buscaron alojamiento provisional.

Parte de la estructura del edificio al aire tras el desprendimiento de las placas de hormigón / Levante-EMV

El 112 activó a los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) y la Cruz Roja de Gandia desplegó el Equipo de Respuestas Básicas en Emergencias (ERBE) para instalar un albergue provisional donde atender a los afectados en el CEIP Gregori Mayans de la localidad de Bellreguard. Finalmente, los vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas se repartieron entre este albergue y un hotel de Gandia para pasar la noche.

Según ha podido saber Levante-EMV, está previsto que mañana los técnicos minicipales acudirán al edificio afectado para revisar y valorar el estado del inmueble que ha sufrido las consecuencias de unas rachas de viento que alcanzaron los 95 km/hora en la zona de Gandia.