Saray Fajardo, nueva delegada de la edición de la Safor

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, ha nombrado a la periodista Saray Fajardo nueva delegada de la edición comarcal de la Safor. Fajardo (Tavernes, 1997) ha desarrollado su carrera profesional en el diario Levante-EMV. Graduada en Periodismo por la Universitat de València, inició su vinculación con el periódico perteneciente a Prensa Ibérica en el año 2021, tras haber formado parte previamente de la redacción como periodista en prácticas en esta misma delegación, donde informó del día a día de municipios como, entre otros, Gandia, Tavernes de la Valldigna, Oliva o Xeraco.

La nueva responsable de la Safor ha desempeñado durante este lustro funciones de redactora en distintas secciones del diario. Desde los inicios, Fajardo ha estado vinculada a las comarcas, ya que realizó sus primeras prácticas en la delegación situada en Gandia y, posteriormente, también ha trabajado en las ediciones de Camp de Morvedre y la Ribera, donde ha estado durante el último año y medio.

En 2019, y durante año y medio, inició su andadura como periodista en el Ayuntamiento de Simat de la Valldigna. Posteriormente, se incorporó a Levante-EMV, donde formó parte de la sección de València, donde también cubrió el periodo de Fallas.

Desde ese momento, la nueva responsable de la Safor ha trabajado tanto en las ediciones comarcales, como en la sección de Cultura, donde cubrió festivales, conciertos y otras actividades culturales.

En los últimos años, Saray Fajardo ha asumido la función de redactora en la edición de la Ribera, donde ha cubierto las trágicas inundaciones del 29 de octubre de 2024 y sus consecuencias. Ahora ha sido nombrada por el director Joan-Carles Martí como delegada de la Safor, apostando por la transformación digital de la cabecera comarcal.

Noticias relacionadas

Fajardo releva en el cargo al periodista Sergi Sapena, que ha formado parte de la edición comarcal desde sus inicios en 1987 y asumió el cargo de delegado durante las últimas cerca de dos décadas.