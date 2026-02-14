"Si el sistema de aviso de jabalíes evita un accidente como el mío ya será una gran ayuda"

Aunque se trata de un sistema piloto, los conductores ya aplauden esta herramienta pionera instalada en la CV-600 a la altura de Simat de la Valldigna que permite detectar en tiempo real la presencia de jabalíes en la carretera a través de una tecnología de señalización inteligente implantada por una empresa de Carcaixent en un tramo de 400 metros. Todavía lo respaldan con mayor contundencia aquellos conductores que, lamentablemente, se han visto implicados en un accidente tras la irrupción de estos animales en la carretera.No son pocos, especialmente durante los meses de verano, cuando estos animales todavía aparecen con mayor frecuencia.

«Si este sistema evita un accidente como el mío ya será una gran ayuda», reconoce Cristian Casanova, un joven de 23 años y vecino de Benifairó de la Valldigna que el pasado verano tuvo un percance con un jabalí en la CV-50, unos metros antes de la conocida como «subida del Portitxol».

Casanova se dirigía sobre las 6:20 h de la mañana a uno de los campos agrícolas en los que trabaja cerca de la Barraca d’Aigües Vives cuando fue sorprendido por este animal. Su aparición fue tan repentina, que no pudo esquivarlo. «Cuando vi al jabalí, yo ya estaba en el suelo y la moto a seis metros toda destrozada», recuerda. Añade: «Salió disparado, por lo que no pude hacer nada». Afortunadamente, y a pesar de la gravedad del impacto, el joven cayó sobre el carril por el que circulaba. El accidente arrasó con la moto que había adquirido recientemente y él tuvo que someterse 15 días después a una operación por una luxación cerca de la clavícula. En sus palabras, «tuve suerte porque si llego a caer en el otro carril, el coche que venía me hubiese atropellado». El coche que circulaba detrás del joven pudo frenar a tiempo y, a su vez, detuvo al camión que también transitaba por este carril.

El afectado señala que fue consciente del impacto cuando, tendido en el suelo, se dio cuenta de que no podía moverse. «Vi que no podía moverme. El otro conductor me ayudó e, inmediatamente, llamaron a mis padres, que estaban muy asustados», afirma.

El joven, durante su estancia en el hospital. / Levante-EMV

Después de dos meses sin poder moverse, Casanova logró recuperar la movilidad, pero todavía se muestra inseguro al circular con la moto por la noche. «No quiero cogerla cuando se hace de noche. Me da miedo porque hay menos visibilidad», afirma el joven, que nunca había sufrido ningún percance con un jabalí.

El afectado aplaude este sistema impulsado por una empresa de Carcaixent y anima a las administraciones a instalarlo en otros puntos conflictivos de la carretera. Como él mismo indica, «hay una sobrepoblación de jabalíes, por lo que el dispositivo también se debería implementar en otros puntos y señalizar más para que la gente no vaya a tanta velocidad».

Casanova explica que la presencia de jabalíes no es solo un peligro para las carreteras, sino también para el campo. Él lo ha podido comprobar con sus propios ojos. «Solo hay que ver la cantidad de agujeros que dejan en el campo y el daño en la cosecha», afirma.

Un fallecido en la Safor

Durante 2025, las carreteras de la Safor han registrado un elevado número de incidentes por la presencia de fauna salvaje. En agosto un hombre de 51 años, vecino de Gandia, pereció al colisionar la moto en la que circulaba con un jabalí. Ocurrió poco antes de las 11 de la noche en el tramo de la carretera de Barx que va desde la rotonda de l’Ermita hasta la rotonda de acceso al Camí Pinet.