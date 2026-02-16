Se acabó cambiar pañales para los padres del colegio de Tavernes que no tenía educadora
Una educadora del aula de 2 años se ha incorporado este mismo lunes al Sant Miquel para sustituir a la docente que sigue de baja
El colectivo de técnicos de Educación Infantil matiza que sus funciones van más allá de cambiar pañales y recuerda que la maestra también está facultada para ello
La educadora del aula de 2 años del CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna se ha incorporado este mismo lunes al centro, según confirmaron a este periódico fuentes de la Conselleria de Educación.
La plaza se adjudicó el viernes pasado. La conselleria reaccionó después de que Levante-EMV se hiciera eco de las quejas de los padres, que denunciaban estar tres meses sin una educadora de apoyo, por una concatenación de circunstancias: la jubilación de la primera, la renuncia de la que le siguió y las bajas médicas de la anterior sustituta.
Se trata de la sustituta de la educadora que sigue de baja, pero al menos su entrada permite a los padres tener un respiro, ya que ayudará a la maestra y lo que es más importante, entre otros menesteres, se ocupará de cambiar los pañales, por lo que las familias, algunas de ellas monoparentales, no tendrán que ir al centro para ello.
Desde la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) han enviado un escrito a la inspección educativa para que estos hechos no se repitan. Y aprovechan para denunciar que la carencia de personal educativo en el centro "está dificultando el funcionamiento ordinario y la calidad educativa" del colegio.
Más que cambiar pañales
Por otra parte, el colectivo de técnicos de educación infantil remitió un comunicado en el que matizan que las educadoras no se limitan solo a cambiar pañales. "Somos técnicos superiores de Educación Infantil con una titulación acreditada para ejercer nuestras funciones que son educativas", precisan.
Reconocen que "es vergonzoso que en un colegio se les tenga que llamar a las familias para cambiar pañales cuando no está la educadora puesto que su titulación de grado es 0-6 años, por lo que las maestras también pueden y deben cambiar pañales porque el bien superior del menor reflejado en los derechos del niño y en la convención de los derechos del niño está por encima de todo".
Y añaden que, entre las funciones que realizan en estas aulas está ejecutar las tareas educativas programadas, participar en las programaciones didácticas y en el desarrollo de las actividades, elaborar informes, participar en la gestión pedagógica del centro, hacer el seguimiento del alumnado en las actividades de alimentación, higiene y descanso, en colaboración con otros profesionales, en su caso, dentro de la franja horaria de comedor, atender al alumnado durante el período lectivo en las tareas de higiene y hábitos de alimentación y mantener un contacto directo con las familias.
