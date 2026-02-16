Un año del asesinato de Torró: Así se vivieron las primeras horas

La noticia del asesinato del exalcalde de Gandia Arturo Torró, sobre la que ayer domingo Levante-EMV ya ofreció más detalles, trascendió a la opinión pública a primera hora de la mañana del jueves, 20 de febrero de 2025, ya que el cadáver del político y empresario de 62 años había sido encontrado por su mujer la noche anterior, poco antes de las 23 horas, en el arcén de la autovía A-38, a la altura de Xeresa.

Fue la alcaldesa de Xeresa, Anabel Peiró, quien a primera hora de la mañana recibió una llamada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, informándole de que en su término municipal se había hallado el cadáver de expolítico.

A partir de ahí el impacto de la noticia fue nacional, en primer lugar por la naturaleza del crimen y por la relevancia pública de Torró. Pero también porque Torró ya era una persona muy conocida en toda España.

Durante su etapa como alcalde él mismo ya había acudido a algunas televisiones para explicar medidas que aplicó en la ciudad, algunas polémicas como revisar los antecedentes penales de las personas que se registraban en el padrón, y otras un poco más discutibles sobre la promoción turística que le estaba dando a Gandia, con eventos como la organización en verano de corridas de toros o promover un ciclo de conciertos por los que pasaron, entre otros, Julio Iglesias, Isabel Pantoja o Tom Jones.

Levante-EMV adelantó en exclusiva la noticia del asesinato, en su edición digital, primero cerca de las ocho y media de la mañana, y luego en una versión más ampliada sobre las siete de la tarde.

El mismo día ciudadanos anónimos crearon un pequeño altar improvisado en una de las ópticas de la empresa Angels Vision que regentaba, donde depositaron flores y velas en la tienda del paseo de les Germanies, que hace esquina con la calle de Sant Pere.

Por otra parte, el perfil de Facebook del exalcalde, donde Torró subió el día 19 una foto con el puchero que se comió en Cocos Bar de la playa de Gandia, también se llenó rápidamente de mensajes de condolencias. Torró era un asiduo de las redes sociales, donde le gustaba retransmitir prácticamente toda su vida en directo.

De forma paralela se creaba una especie de "gabinete de crisis" con representantes municipales para decidir qué pasos dar y cómo abordar el funeral, que se celebró en la Colegiata de Gandia el sábado 22.