Cae un cartel publicitario junto a la N-332 en Tavernes de la Valldigna por las fuertes rachas de viento

La Policía Local retira el panel, que no ha provocado daños personales

Panel publicitario caído por el viento.

Panel publicitario caído por el viento.

Redacción Levante-EMV

Gandia

Las fuertes rachas de viento ya han dejado múltiples incidencias en la comarca de la Safor no solo durante el día de hoy sino también durante las últimas jornadas. En algunos puntos como el club náutico de Oliva se han superado los 85 kilómetros por hora, según la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).

La Policía Local de Tavernes de la Valldigna trabaja durante las últimas horas en la retirada de un panel publicitario situado en un aparcamiento junto a la gasolinera BP ubicada en la N-332. En este municipio, se han alcanzado los 75 km/h.

La caída no ha provocado ningún daño material ni personal, pero los agentes solicitan colaboración ciudadana para retirar o desplazar el vehículo ubicado en este aparcamiento con el fin de agilizar los trabajos de retirada del panel.

