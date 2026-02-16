El CF Miramar rearma su confianza en la Lliga Autonómica Valenta

El partido entre el CF Miramar y la UD Ondarense es el único que se ha podido disputar en la 19ª jornada de la Lliga Autonómica Valenta. Se jugó el domingo en el Poliesportiu El Molí.

El CF Miramar venció por 3-1 con goles de López, Nerea y Ainhoa. El partido que era vital para el conjunto miramarino y que lo encaraba con la necesidad de sumar los tres puntos.

Desde el inicio se vieron las intenciones de ambos equipo con el CF Miramar de dominador, buscando a través del balón ir a campo contrario para generar ocasiones ante un conjunto visitante replegado, intentando cerrar espacios y buscando salir a la contra.

Al descanso se llegó con 1-0 en el marcador y la segunda parte seguía el mismo patrón, pero ya con el conjunto de la Safor cada vez más asentado y con mayor control de balón que se traducía en más verticalidad y acercamientos al área rival consiguiendo así ampliar la ventaja en el marcador.

El conjunto visitante aprovecharía un error defensivo para injustamente recortar distancias, pero el dominio seguía siendo local y llegaría el definitivo 3-1 en una jugada ensayada.

Buen partido y aunque el resultado pudo ser más abultado se consigue el objetivo de sumar los tres puntos que seguro que refuerzan al equipo para las próximas citas.

Noticias relacionadas

El próximo partido será contra el Valencia Féminas CF.