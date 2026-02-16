"En cuestión de minutos el fuego ya estaba a 60 metros de casa y con el aire en contra"

Dos días después del incendio declarado en una parcela junto a la CV-605, en el término municipal de Xeraco, el olor a humo aún permanece en el ambiente. La cuadra de caballos y la casa de aperos evidencian el alcance de unas llamas que se propagaron rápidamente debido a las fuertes rachas de viento registradas. Pese al intento de los propietarios, algunos caballos fallecieron a causa del incendio. Como han explicado fuentes municipales, cuatro caballos murieron en el mismo lugar del fuego, mientras que el quinto animal fue trasladado a un recinto cercano para poder atenderle, pero los servicios veterinarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

Levante-EMV

Hasta cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, cinco unidades terrestres y cuatro autobombas de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana trabajaron durante cerca de tres horas para extinguir el fuego. A las 22:18 h el fuego quedó controlado, mientras que a las 9:27 h del sábado fue prácticamente extinguido. El ayuntamiento decidió desalojar a algunos de los vecinos de los caminos del Mig y Real, que se encontraban en ese momento en sus viviendas para evitar daños personales. "Por la orientación del aire decidimos desalojar algunas casetas de manera preventiva", ha explicado el alcalde de la localidad, Avelino Mascarell. Sara Lis fue una de las vecinas desalojadas, que todavía recuerda con terror la tarde del viernes.

Recinto para los caballos calcinado. / Saray Fajardo

"Lo vivimos con mucho terror", explica esta afectada, que pasó la noche fuera de su vivienda para evitar daños personales y debido a la magnitud del incendio. Esta vecina llegó a su casa sobre las 18:37 h y explica que, unos minutos después y tras escuchar a sus perros ladrar, salió a la calle y, en ese momento, vio el fuego. En sus palabras, "a las 19:15 h ya estaba el fuego prácticamente a 60 o 70 metros de casa". A ello se sumaron las fuertes rachas de viento, que complicaron su extinción. Añadía: "Teníamos el aire en contra, por lo que venía hacia nosotros". Ese mismo día el propio alcalde explicaba que "la situación era complicada por el viento", ya que afectaba a la marjal, junto al río Vaca. Las llamas se pudieron observar durante la tarde del viernes a kilómetros de distancia.

Los propios vecinos fueron a su vivienda para alertarla de la situación y preguntarle sobre su estado. "Antes de que viniese la Policía Local a desalojarnos ya vino mi pareja y nos fuimos con los animales sobre las 19:30 h", afirma. Como ella misma reconoce, "fue un susto, pero se quedo ahí. Me da mucha pena por los animales que no pudieron escapar". Sin embago, agradece el trabajo de los bomberos y los distintos agentes que participaron en la extinción por "su rápida actuación pese a la dificultad del aire".

Esta familia pasó la noche en su caseta de Villalonga y pudo regresar el sábado a su vivienda. "Nos llamaron sobre las 22 h y nos dijeon que estaba extinguido, pero decidimos pasar la noche fuera", afirma.