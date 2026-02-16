Dos de dos: El CV Hotel Borja Gandia de 1ª Nacional y el cadete de 1ª Autonómica triunfan
La jornada competitiva quedó casi toda aplazada por la alerta del viento
En un fin de semana marcado por la alerta meteorológica decretada en la Comunitat Valenciana debido al fuerte viento, por parte del Club Voleibol Gandia únicamente jugaron dos equipos y ambos salieron triunfadores de sus respectivos compromisos.
El equipo masculino de Primera División Nacional, el CV Hotel Borja Gandia saldó con una victoria 1-3 su visita a la pista del CV Valencia. El conjunto gandiense firmó un gran encuentro a domicilio, demostrando carácter, solidez y ambición en una cancha siempre exigente.
El equipo también masculino de Primera División Autonómica disputó su encuentro el viernes en casa frente al CV Picassent, logrando una importante victoria por 3-1 ante su afición. Un partido muy trabajado por los gandienses, que supieron imponer su ritmo y hacerse fuertes en los momentos clave para sumar tres puntos muy valiosos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos