Dos de dos: El CV Hotel Borja Gandia de 1ª Nacional y el cadete de 1ª Autonómica triunfan

En un fin de semana marcado por la alerta meteorológica decretada en la Comunitat Valenciana debido al fuerte viento, por parte del Club Voleibol Gandia únicamente jugaron dos equipos y ambos salieron triunfadores de sus respectivos compromisos.

El equipo masculino de Primera División Nacional, el CV Hotel Borja Gandia saldó con una victoria 1-3 su visita a la pista del CV Valencia. El conjunto gandiense firmó un gran encuentro a domicilio, demostrando carácter, solidez y ambición en una cancha siempre exigente.

El equipo también masculino de Primera División Autonómica disputó su encuentro el viernes en casa frente al CV Picassent, logrando una importante victoria por 3-1 ante su afición. Un partido muy trabajado por los gandienses, que supieron imponer su ritmo y hacerse fuertes en los momentos clave para sumar tres puntos muy valiosos.