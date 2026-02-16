Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas vivienda AlziraAvisos vientoFin temporalVizcaíno CasasJoan RomeroVelada MMA Roig ArenaEmprendedor SumacàrcerCabalgata Año Nuevo chinoEmbalse AlgarTorres PilesOro
instagramlinkedin

Dos de dos: El CV Hotel Borja Gandia de 1ª Nacional y el cadete de 1ª Autonómica triunfan

La jornada competitiva quedó casi toda aplazada por la alerta del viento

El cadete masculino del Club Voleibol Gandia

El cadete masculino del Club Voleibol Gandia / CV Gandia

Salva Talens

Gandia

En un fin de semana marcado por la alerta meteorológica decretada en la Comunitat Valenciana debido al fuerte viento, por parte del Club Voleibol Gandia únicamente jugaron dos equipos y ambos salieron triunfadores de sus respectivos compromisos.

El equipo masculino de Primera División Nacional, el CV Hotel Borja Gandia saldó con una victoria 1-3 su visita a la pista del CV Valencia. El conjunto gandiense firmó un gran encuentro a domicilio, demostrando carácter, solidez y ambición en una cancha siempre exigente.

Noticias relacionadas

El equipo también masculino de Primera División Autonómica disputó su encuentro el viernes en casa frente al CV Picassent, logrando una importante victoria por 3-1 ante su afición. Un partido muy trabajado por los gandienses, que supieron imponer su ritmo y hacerse fuertes en los momentos clave para sumar tres puntos muy valiosos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents