Un mural para la mujer más longeva de Daimús

La localidad de Daimús rinde homenaje a su mujer más longeva. Se trata de Vicenta Torres Martí, "Vicentica", que acaba de entrar en el selecto club de las personas centenarias.

El ayuntamiento ha organizado una jornada para honrar a "Vicentica". El alcalde, Robert Miñana, y la concejala de Políticas Sociales, Consuelo González, han acudido a su casa, donde esperaba la protagonista rodeada de su familia.

Después han acudido todos a la plaza Vicent Andrés Estellés, donde se ha inaugurado oficialmente un mural con la imagen de Vicenta Torres Martí como homenaje visual a la efeméride, además de una placa con su nombre y apellidos.

Las autoridades de Daimús agasajan a la mujer centenaria / Ajuntament de Daimús

Se trata de una pintura, obra de la artista Wendall, que recordará para siempre a la persona de más edad del municipio. La celebración ha culminado con una recepción en el Ayuntamiento de Daimús, donde la corporación y el vecindario han podido trasmitirle su admiración.

"Vicentica" nació en Guardamar, pero desde muy joven llegó a Daimús con su familia y ahí ha hecho su vida, convirtiéndose ahora mismo en todo un referente.

El alcalde, Robert Miñana, explica que "ha sido un placer poder tributar este reconocimiento a Vicentica", añadiendo que "lo de pintar el mural con su imagen es para recordarla siempre. Hemos aprovechado el espacio público que se abrió con motivo del Any Estellés por el centenario del poeta, donde también se encuentra el llavador, que data de 1923".

Miñana adelanta que "dentro de poco haremos lo mismo con otra mujer que en este año 2026 también cumple 100 años. Hay que poner en valor a los mayores",