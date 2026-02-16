Vaivén
Las fallas "sobre ruedas" estrechan los lazos de Gandia y la ciudad italiana de Fano
Las falleras mayores de la ciudad participaron en el desfile carnavalesco
Fano (Italia) y Gandia estrechan, aún más, sus lazos de unión. La ciudad italiana ha invitado a las falleras mayores de Gandia a participar en sus Carnavales. Manuela Borrull y Triana Benavent han tomado parte del desfile carnavalesco, acompañadas del presidente de la Federació de Falles, Francisco Martínez. Este definió las carrozas del carnaval italiano como "fallas sobre ruedas" por su similitud con el trabajo artístico y organizativo que desarrollan las comisiones falleras. Como muestra de los lazos culturales existentes, una de las carrozas del carnaval incorporaba una imagen de la Falla Prado de Gandia, evidenciando los puntos en común entre ambas celebraciones.
Otro de los ejes destacados del encuentro ha sido la figura de César Borgia, miembro de la familia Borja, que constituye un importante vínculo histórico entre Gandia y Fano. La capital de la Safor ha estado representada en esta visita por la regidora delegada de Relaciones Internacionales, Liduvina Gil, y el concejal de Fallas, Adrián Vila.
