Gandia quiere más mujeres en la media maratón: Entrenamientos específicos para captar su participación

Un estudio revela que solo una de cada tres atletas son féminas mientras que en la 10K se alcanza la mitad de las inscripciones

Tres chicas celebran su llegada a meta en la Mitja &amp; 10K Gandia del año pasado

Tres chicas celebran su llegada a meta en la Mitja & 10K Gandia del año pasado / Mitja Marató Gandia

Salva Talens

Gandia

El Club de Córrer el Garbí tiene un plan para conseguir que haya más mujeres participantes en la Mitja Marató de Gandia. Un informe elaborado por estudiantes de Máster de Matemáticas de la Universitat Politècnica de Valencia revela que las inscripciones femeninas en la 10K de Gandia alcanzan prácticamente el 50% del total de lis y las participantes, mientras que en la Mitja Marató no llegan al 30%.

A partir de ahí, desde el Club de Córrer el Garbí, organizador de la jornada que este año se disputará el 8 de noviembre y de la cual ya están abiertas las inscripciones, se pretende que aumente el número de mujeres inscritas en la distancia de los 21 km.

La entidad llega a la conclusión de que, para preparar la Mitja, se necesita tiempo del que no disponen las mujeres al tener que conciliar su vida familar y laboral. Los organizadores destacan que los entrenamientos son más largos, por lo que no cuentan con horas suficientes. Por otro lado, muchas corredoras optan por entrenar en grupo, por lo que es difícil ver a una atleta sola preparándose , especialmente en zonas poco concurridas.

Las acciones a tomar por parte del club gandiense van dirigidas, fundamentalmente, a las atletas de Gandia y la Safor que, por proximidad y tiempo, pueden participar en las mismas.

La idea es que las inscritas en la Mitja Marató tengan un plan específico de entrenamientos, en sesiones comunitarias, es decir, en grupos con más mujeres, además de buscar horarios asequibles con su vida familiar y laboral. Un plan de entrenamiento especial al que se puedan adaptar las mujeres.

Todo ello, como no podía ser de otra manera, a las órdenes de entrenadores titulados del Club de Córrer el Garbí. Todo este plan estará definido en dos semanas para ponerlo en marcha con la mayor celeridad posible de cara a la próxima edición de la Mitja de Gandia.

