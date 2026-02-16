Jordi Bertó, del Club Córrer el Garbí, logra la mínima para el Campeonato de España sub16

El Club de Córrer El Garbí ha estado presente en varias competiciones atléticas del pasado fin de semana en pista cubierta. La más importante ocurrió en el campeonato autonómico sub16 disputado en el Palau Lluís Puig, donde Jordi Bertó fue el más destacado de la entidad gandiense.

Bertó fue 2º en los 60 metros vallas con un crono de 9 segundos justos, que es mínima de participación en el Campeonato de España de su categoría. El mismo atleta quedó 3º en los 60 metros lisos con una mejor marca personal de 7’48, a solo 8 centésimas de la mínima nacional.

Por su parte, otro atleta del club "morado", Manuel Bermúdez se clasificó 7º en los 60 ml con una marca de 8’’07 y 2º en 300 ml de su serie con una marca de 43,26.