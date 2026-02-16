Jordi Bertó, del Club Córrer el Garbí, logra la mínima para el Campeonato de España sub16
El velocista firma un doble podio en el campeonato autonómico
El Club de Córrer El Garbí ha estado presente en varias competiciones atléticas del pasado fin de semana en pista cubierta. La más importante ocurrió en el campeonato autonómico sub16 disputado en el Palau Lluís Puig, donde Jordi Bertó fue el más destacado de la entidad gandiense.
Bertó fue 2º en los 60 metros vallas con un crono de 9 segundos justos, que es mínima de participación en el Campeonato de España de su categoría. El mismo atleta quedó 3º en los 60 metros lisos con una mejor marca personal de 7’48, a solo 8 centésimas de la mínima nacional.
Por su parte, otro atleta del club "morado", Manuel Bermúdez se clasificó 7º en los 60 ml con una marca de 8’’07 y 2º en 300 ml de su serie con una marca de 43,26.
Suscríbete para seguir leyendo
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- La falta de una educadora en un colegio de Tavernes obliga a las familias a acudir al centro para cambiar los pañales
- El sistema pionero contra jabalíes instalado en la carretera de Simat enviará avisos a los conductores por GPS
- Las obras de las torres de Piles paradas hace 14 años arrancarán en tres meses
- El incendio junto al río Vaca calcina un recinto con caballos en Xeraco
- Rescatan a 70 gatos en casa de una vecina de Daimús a la que la situación 'se le fue de las manos
- El 80% de peticiones de dependencia en Gandia es de mayores de 65 años
- Oliva tendrá una almazara municipal ante el aumento de plantaciones de olivos