Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas vivienda AlziraAvisos vientoFin temporalVizcaíno CasasJoan RomeroVelada MMA Roig ArenaEmprendedor SumacàrcerCabalgata Año Nuevo chinoEmbalse AlgarTorres PilesOro
instagramlinkedin

Jordi Bertó, del Club Córrer el Garbí, logra la mínima para el Campeonato de España sub16

El velocista firma un doble podio en el campeonato autonómico

Manuel Bermúdez y el medallista Jordi Bertó, tras el Autonómico

Manuel Bermúdez y el medallista Jordi Bertó, tras el Autonómico / CC el Garbí

Salva Talens

Gandia

El Club de Córrer El Garbí ha estado presente en varias competiciones atléticas del pasado fin de semana en pista cubierta. La más importante ocurrió en el campeonato autonómico sub16 disputado en el Palau Lluís Puig, donde Jordi Bertó fue el más destacado de la entidad gandiense.

Bertó fue 2º en los 60 metros vallas con un crono de 9 segundos justos, que es mínima de participación en el Campeonato de España de su categoría. El mismo atleta quedó 3º en los 60 metros lisos con una mejor marca personal de 7’48, a solo 8 centésimas de la mínima nacional.

Noticias relacionadas

Por su parte, otro atleta del club "morado", Manuel Bermúdez se clasificó 7º en los 60 ml con una marca de 8’’07 y 2º en 300 ml de su serie con una marca de 43,26.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents