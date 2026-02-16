Nuevo éxito del Athletic la Vall CF en la liga de 2ª Regional de fútbol sala

Por 7-3 se impuso el Athletic la Vall CF al JP Sport Club en el partido de la Liga de 2ª Regional Futsal disputado el domingo en el Pavelló Municipal Carlos Pellicer de Tavernes de la Valldigna. Los goles de Víctor, Miguel, César (2) y Álvaro (3) solventaron este compromiso en un pabellón lleno de afición local.

El cuadro de Tavernes empezó fuerte y consiguió adelantarse en el marcador. Pero la alegría duró poco, porque los rivales empataron casi inmediatamente. Lejos de bajar los brazos, el equipo sacó carácter y buen juego, dominando la pelota y las ocasiones. Fruto de esto llegaron dos goles más, 3-1. Antes del descanso, en un contraataque, los rivales recortaron distancias y se llegó al final del primer tiempo con un ajustado 3-2.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo vallero salió decidido a sentenciar. Control absoluto del juego, presión alta y ocasiones constantes. Los goles empezaron a caer hasta poner el 5-2. El conjunto visitante solo pudieron marcar un gol en toda la segunda parte ante un Athletic la Vall CF que pudo lograr un resultado más abultado, ya que estrelló hasta cuatro remates en los palos. El marcador final fue 7-3, pero la sensación es que podría haber sido mucho más amplio.

Noticias relacionadas

El Athletic la Vall CF es el cuarto clasificado del grupo segundo de 2ª Regional con 33 puntos en su haber gracias a su buena temporada. El club da las gracias a su afición por llenar el pabellón y empujar durante todo el partido.