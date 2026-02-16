Piles inicia el proceso de hermanamiento con dos municipios de Francia

Hermanamientos a pares. Eso es lo que le espera al municipio de Piles, que tiene la posibilidad de hermanarse con dos localidades de Francia: La Bouilladisse y Saint-Aunès. El ayuntamiento pilero ha iniciado ambos procesos a petición de un grupo de vecinos de una y otra población francesas, cuyas raíces proceden de la localidad saforense. "Sus antepasados son de Piles, inmigrantes que se fueron allá, y los descendientes continúan ligados a Piles porque vienen a veranear" explica la alcaldesa pilera, Cristina Fornet.

La propia alcaldesa añade que "ya estamos trabajando en oficializar las relaciones institucionales con reuniones telemáticas y el objetivo es empezar cuanto antes los intercambios culturales con los pueblos franceses".

La Bouilladisse es un municipio situado en el departamento de Bocas del Ródano, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Tiene una población estimada de 6316 habitantes.

Saint-Annès es una localidad del departamento de Hérault, en la región de Occitania. Está ubicada a unos 10 km del centro de la ciudad de Montpellier y a unos 20 km del mar Mediterráneo.

La voluntad del hermanamiento por parte de los convecinos de Francia es tan firme que, incluso, desde La Bouilladisse han compuesto una canción en la que se retratan las virtudes y bondades de Piles.

Este es un fragmento del tema musical que combina rap y pop:

En Piles la vida es pura,

El aire es limpio, la gente es segura,

Sonrisas, respeto y calor,

Aquí se vive con mucho amor

Piles, Piles, mi corazón

Ville de soleil et de passion

Piles, Piles, tierra bendita

On danse, on chante, la vida es bonita

Piles, Piles, pour toujours

Entre la mer, l’apéro et l’amour

De día playa, de noche fiesta,

Piles es magia, nadie protesta