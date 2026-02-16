La Policía Nacional detiene en Gandia a tres varones por cometer robos con fuerza en establecimientos y en un domicilio

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a tres varones como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en establecimientos y en un domicilio con los moradores en su interior. Tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión provisional.

La investigación se inició durante el pasado de mes de enero cuando agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Gandia tuvieron constancia de diversos robos con fuerza cometidos durante la noche en comercios y cafeterías de la zona céntrica de esta localidad.

Avanzadas las pesquisas, se logró identificar a un individuo que coincidía plenamente con las características físicas aportadas en los hechos denunciados. Los investigadores averiguaron que el modus operandi llevado a cabo por el sospechoso consistía en la apertura de las puertas de acceso, las cuales eran correderas de cristal, mediante el forzamiento de las mismas hasta el vencimiento de sus hojas. Una vez lograba acceder a su interior, sustraía dinero en efectivo y otros efectos, teniendo como objetivo la financiación para cubrir su adicción a las sustancias estupefacientes.

Tras las indagaciones practicadas por la Policía Nacional, se consiguió la detención de este varón junto con otro consorte, llevándose a cabo una entrada y registro en el domicilio de ambos, donde se recuperaron parte de los efectos sustraídos.

Ambos detenidos, los cuales se encontraban en situación irregular en el país, tras pasar a disposición de la autoridad judicial se decretó su ingreso en prisión provisional, imputándoles un total de cuatro robos con fuerza.

Durante el mismo mes de enero se produjo otro robo con fuerza en horario nocturno en una vivienda de Gandia, mientras sus moradores se encontraban durmiendo en el interior. Las víctimas se despertaron tras escuchar un fuerte ruido en la zona del comedor, sorprendiendo a un varón que huyó rápidamente del lugar, sin poder darle alcance.

Fruto de las investigaciones policiales practicadas, se logró identificar y detener a un varón con un amplio historial delictivo, también en situación irregular en España, como presunto responsable de estos hechos, siendo puesto a disposición judicial quien decretó su ingreso en prisión.