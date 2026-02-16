Proinbeni se ve superado en el aspecto físico y regresa de vacío de la Bisbal (82-66)

Proinbeni UpB Gandia cae derrotado en la Bisbal d'Ampurdà por 82-66 en el partido de la 18ª jornada de la Liga en segunda FEB disputado el sábado.

El encuentro se perdió, según el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, en el aspecto físico: "Bisbal ha sabido leer mejor el partido, se jugaba mucho y más aquí ante su público, ha puesto un nivel físico muy alto y nosotros no hemos estado bien. Nos han dominado, nos han sacado un poco mentalmente del encuentro y han puesto más energía para llevarse la victoria".

Una de las claves, añadía Mesa, "era defender bien en la pintura, pero no lo hemos sabido parar a la Bisbal y hemos ido a remolque. Cuando a veces ha parecido que podíamos remontar, también hemos fallado. Ellos se han reforzado con jugadores que hacen fuerte su juego interior y han sabido aprovecharlo. El rival ha dominado en casi todos los aspectos del partido y de ahí el resultado".

El primer parcial de 27-15 condicionó el resto del choque, sobre todo en el tema psicológico. En el segundo venció Proinbeni (24-25), el tercero también fue para los de la Safor (16-19), pero el último se lo volvió a anotar el cuadro catalán (15-07) para sentenciar definitivamente el resultado.

Tras este marcador, Proinbeni es el tercer clasificado con 13 victorias y 5 derrotas, empatado con Amics Castelló, segundo, y Bueno Arenas Albacete, los tres conjuntos a un triunfo del líder que es Class Basquet Sant Antoni.

El próximo partido de Proinbeni será, de nuevo, en el Pabellón Municipal de Gandia, ante el Homs UE Mataró el sábado día 21 de febrero a las 19 horas.