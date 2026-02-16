Así quedan las nuevas fechas para los actos aplazados por el temporal en la Safor

La alerta naranja por fuertes vientos que ha marcado este último fin de semana en la Safor ha obligado a aplazar un buen número de actividades. Algunos de estos actos ya tienen nuevas fechas.

Es el caso, por ejemplo, de la Cavalcada del Ninot de las Fallas de Tavernes de la Valldigna, aplazada el pasado sábado 14 de febrero, que se ha reprogramado para este sábado que viene, 21 de febrero.

Una decisión similar se ha adoptado en las Fallas de Oliva que, ante el nuevo episodio de viento y la recomendación de evitar actividades al aire libre, el Ayuntamiento de Oliva y la Federació de Falles acordaron aplazar el Pregó, la Crida y el Concurs de Paelles del pasado sábado día 14 al sábado que viene, 21 de febrero.

Otro evento importante porque tiene prevista una masiva participación es la XXII Volta a Peu a la Font d'en Carròs-Trofeu Sant Valentí, fijado inicialmente para el pasado sábado, 14 de febrero. También, lógicamente, quedó aplazado y su nueva fecha será el sábado 21 de febrero con los mismos horarios establecidos. Todas las personas inscritas recibirán un correo por parte de la organización para saber toda la información.

Las fiestas de "Carnestoltes", anunciadas para este pasado fin de semana, se han visto afectadas por la cancelación de actos por el temporal de viento. El Ayuntamiento de Barx tenía lista una jornada de carnaval para el sábado, 14 de febrero, y la mantiene pero para el sábado día 21.

El mismo camino ha seguido el Ayuntamiento de Bellreguard con la celebración de Carnestoltes prevista para el sábado 14. Esta jornada tiene nueva fecha: 21 de febrero. Se mantiene el pasacalle de disfraces y toda la animación preparada para que se pueda disfrutar.